Maximall a Pompeii: partono i lavori dell’hub turistico commerciale

Con un’estensione di 200mila mq, il progetto di IrgenRe punta a catalizzare e rafforzare anche il flusso turistico

Il progetto presentato il 22 gennaio a Villa Guarracino, ha l’ambizione di realizzare un hub polifunzionale in grado di impattare in modo significativo sullo sviluppo dell’area pompeiana. Il complesso, la cui apertura è prevista tra due anni, coprirà un’area dismessa che verrà riqualificata, con un’estensione di 200 mila mq, attraverso un investimento di 170 milioni di euro. Il risultato sarà una struttura innovativa nell’architettura, disposta su due livelli, che ospiterà circa 200 brand tra nazionali e internazionali. Al visitatore sarà offerta un’esperienza particolare che punterà a rendere la galleria un luogo in grado di simulare l’esposizione a cielo aperto, grazie alla vetrata superiore che si estenderà per tutta la dimensione della struttura commerciale. Il progetto, firmato da Design International, ha dovuto passare al vaglio di un iter particolarmente articolato per le concessioni, nel quale il progettista ha curato l’impatto in modo da integrare la presenza del centro commerciale con il paesaggio circostante.

L’azienda committente, il Gruppo IrgenRe, nella persona del suo Ceo Paolo Negri ha descritto MaxiMall Pompeii come “una promessa divenuta realtà, un’occasione enorme che avrà un risvolto positivo sul tessuto sociale e occupazionale di un’area vastissima”.

L'individuazione del luogo in cui sorgerà il centro commerciale, è stata supportata da uno studio commissionato a Caci, società di rilevanza internazionale, specializzata nelle valutazioni di fattibilità. I numeri previsionali circa l’attività di MaxiMall, indicano in 12 milioni di visitatori e oltre 350 milioni di fatturato già dal primo anno di apertura. In particolare, durante la presentazione del progetto, si è sottolineata con forza la ricaduta occupazionale, non solo per via diretta (1.500 posti di lavoro), ma anche per via indotta come condiviso anche dalle autorità locali nella persona del sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione.

MaxiMall è un complesso polifunzionale, un social hub che prevede la presenza di numerosi servizi oltre all’importante area retail. A partire dalla componente turistica, composta di un hotel 4 stelle (Gruppo Marriott Bonvoy) con oltre 135 camere. Oltre ciò, MaxiMall offrirà un auditorium con 1.100 posti in cui sarà presente anche un cinema multisala (8 sale), un teatro e una sala conferenze disposti su un’area di 3.000 mq. La parte leasure e ristorazione conterà 30 ristoranti e un grande luogo di incontro quale una piazza esterna a forma di anfiteatro, disponibile per eventi con una superficie di 6.500 mq. Sempre all’esterno, uno degli elementi di forte attrazione sarà una “fontana danzante” con getti che superano i 25 metri di altezza. A questo spazio si affianca una seconda piazza multimediale interna su 800 mq. In particolare, la food hall che complessivamente si estenderà su 8.250 mq, punta a proporre la tradizione partenopea attraverso un concept particolare. I servizi presenti estendono la connotazione polifunzionale di MaxiMall e comprendono un’area business attrezzata con spazi co-working, info-point turistici, servizi taxi e tax refund.

Infine, le possibilità di parcheggio sono assicurate da 5.000 posti auto e 30 bus turistici.

Il progetto della struttura raggiunge la certificazione Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), una certificazione internazionale di riferimento per valutare il livello di sostenibilità delle costruzioni a partire dalla fase di progettazione. Sempre in tema di sostenibilità, MaxiMall comprende la realizzazione di un parco verde reso disponibilità al pubblico di 50.000 mq in cui sarà presente una coperta estesa per 6.000 mq adatta al reale e al jogging con vista sul Golfo di Napoli.

Complessivamente MaxiMall è un progetto che risponde ai paradigmi più moderni circa l’interpretazione del centro commerciale come micro città, composta da una molteplicità di servizi e di occasioni leasure. Sulla versante turistico, come sottolineato da Luca Bianchi, direttore dello Svimez (Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno), l’obiettivo è trasformare le attività turistiche in industria del turismo e questo richiede un’organizzazione anche strutturale come quella proposta da MaxiMall.

Dati Progettuali

Committente: Irgen Re Pompei Srl

Sponsor: Irgenre Group Srl

Commercializzazione E Gestione: Irgen Retail Management Srl

Studio Di Architettura: Design International

General Contractor: Irgen Construction Srl

Location: Via Plinio - 80058 Torre Annunziata (Na)

Superficie Lotto Totale: 200.000 Mq

Slp: 67.440 Mq

Gla Retail: 42.000 Mq

Gla No Retail: 7.000 Mq

Investimento: € 170 Ml

Ricavi Attesi: € 21 Ml

Ebitda: € 19 Ml

Obiettivo Certificazione Breeam: Excellent

Parcheggi: 5.000 Posti Auto E 30 Bus Turistici

Negozi: 130

Food Court: 30 Ristoranti; 4.000 Mq

Piazze: Esterna Di 6.500 Mq Con Fontana E Interna Di 800 Mq

Piazza Multimediale: 2.000 Mq

Hotel: Partnership Con Gruppo Marriott Bonvoy, 4.000 Mq 135 Camere

Auditorium: Cinema Con 8 Sale, 3.000 Mq - 1.100 Posti, Teatro E Sala Conferenze

Parco Verde Attrezzato: 50.000 Mq

Superficie Attrezzata In Copertura: 6.000 Mq

Progettazione Strutturale: Ideas

Progettazione Impiantistica: Manens-Tifs

Progettazione Antincendio: Cds Ingegneria S.N.C.

Cost Management: Arcadis

Obiettivo Certificazione Breeam: Excellent

Inizio Lavori: Gennaio 2020

Fine Lavori: Novembre 2021