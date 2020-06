MBE Worldwide comunica un fatturato aggregato, relativo al 2019, pari a 918 milioni di euro, realizzati con oltre 2.600 centri servizi in 52 mercati nel mondo, cui si aggiungono i 4 nuovi paesi (Bielorussia, Egitto, Olanda, Singapore) nei quali ha firmato i recenti accordi Master Licensees (ML) per sviluppare l'attività a marchio Mail Boxes Etc.

Oaktree Capital Management supporta la crescita

"Il 2019 è stato un grande anno per noi –commenta Paolo Fiorelli, presidente e amministratore delegato Mbe– e ha dimostrato ancora una volta che possiamo guidare la crescita organica dell'intero gruppo grazie allo sforzo e all'impegno congiunto dei nostri imprenditori locali e dei team Corporate. Abbiamo di recente annunciato la finalizzazione dell’accordo che prevede l’acquisizione da parte di Oaktree Capital Management, L.P. di una partecipazione sino al 40% del capitale di Mbe, in modo da sostenere i nostri piani di crescita, presenza internazionale e solidità finanziaria".

Mbe Worldwide è uno dei leader a livello mondiale nelle soluzioni esternalizzate (outsourcing) in ambito spedizioni, logistica, servizi di stampa e marketing per le piccole e medie imprese e per i privati attraverso una rete di centri servizi, gestiti da imprenditori indipendenti all’interno di un contratto di franchising. È attiva sul mercato con tre marchi, Mail Boxes Etc., AlphaGraphics e PostNet, e si posiziona come partner strategico nella catena del valore dei clienti fornendo soluzioni su misura in ambito spedizioni e logistica, concentrandosi sulla gestione del primo e ultimo miglio della spedizione, e come fornitore locale leader nelle soluzioni personalizzate di stampa e marketing, differenziandosi così in un mercato molto frammentato.

"La valenza retail di Gruppo Mbe -aggiunge Paolo Fiorelli- concretizzata dalla presenza fisica dei centri servizi sul territorio, posiziona in modo distintivo la Rete Mail Boxes Etc. come soluzione ideale per collegare nell'ultimo miglio le aziende, grandi e piccole, e i consumatori, soprattutto quando sono necessarie personalizzazione del servizio e interazione personale".