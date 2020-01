Mc Donald’s, My Selection 2020 sceglie nuovi prodotti italiani Dop e Igp

Con la terza edizione di "My Selection", in collaborazione con Joe Bastianich, McDonald’s punta a vendere nel 2020 oltre 20 milioni di panini con prodotti italiani Dop e Igp

La terza edizione di My Selection, la linea di hamburger speciali creati da McDonald's e selezionati dallo chef Joe Bastianich, è stata presentata oggi a Milano in un grande evento -metà conferenza stampa, metà gara culinaria- al quale hanno partecipato, oltre a Bastianich, Mario Federico, amministratore delegato di McDonald’s Italia, Fabio Rolfi, assessore all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia, Cesare Baldrighi, presidente di OriGIn Italia, Mauro Rosati, direttore generale della Fondazione Qualivita.

Fra il pubblico anche 60 studenti degli istituti alberghieri Carlo Porta di Milano e Giovanni Falcone di Gallarate (Va), invitati a partecipare a una sfida di cucina per creare il miglior panino a base di ingredienti Dopo e Igp.

My Selection non solo rafforza l'immagine pubblica di Mc Donald's come insegna di ristorazione sempre più connotata dall'italianità delle materie prime (oggi i fornitori sono per l'84% italiani), ma è anche un forte propulsore alla collaborazione con i Consorzi di tutela e i produttori locali, grazie alle nuove ricette e agli ingredienti di qualità che variano di anno in anno: nel 2020 Mc Donald's acquisterà 300 tonnellate di prodotti dop e igp. Ogni anno McDonald’s acquista 94.000 tonnellate di materie prime nostrane, per un investimento nel comparto agroalimentare del nostro paese pari a 200 milioni di euro.

Con l'edizione 2020 di My Selection la varietà di eccellenze italiane impiegate nelle ricette aumenta notevolmente: questo permetterà a McDonald’s di superare nel 2020 i 20 milioni di panini con prodotti Dop e Igp venduti.

Prodotti e ricette di My Selection

I prodotti da abbinare a carne e pollo provenienti da allevamenti italiani sono: Pecorino Toscano Dop per un acquisto totale di 90 tonnellate; Asiago Dop (quasi 160 tonnellate), Aceto Balsamico di Modena Igp (oltre 10 tonnellate) e Cipolla Rossa di Tropea di Calabria Igp (circa 40 tonnellate).

Tre le ricette già disponibili nei 600 ristoranti McDonald’s di tutta Italia:

My Selection Chicken Pepper con petto di pollo 100% italiano, pecorino toscano dop, insalata, pomodoro, salsa ai tre pepi e pane con semi di sesamo;

con petto di pollo 100% italiano, pecorino toscano dop, insalata, pomodoro, salsa ai tre pepi e pane con semi di sesamo; My Selection Asiago Dop & Bacon con hamburger di carne 100% bovina da allevamenti italiani, asiago dop, insalata, bacon croccante, salsa alle cipolle caramellate, salsa Caesar e pane con semi di sesamo e papavero.

con hamburger di carne 100% bovina da allevamenti italiani, asiago dop, insalata, bacon croccante, salsa alle cipolle caramellate, salsa Caesar e pane con semi di sesamo e papavero. E poi l'ormai classico My Selection BBQ , riconfermato anche per il terzo anno, con hamburger di carne 100% bovina da allevamenti italiani, salsa a base di cipolla rossa di Tropea Calabria Igp e aceto balsamico di Modena Igp, con formaggio gouda stagionato, salsa coleslaw, bacon croccante e insalata.

Mc Donald's & Consorzi di Tutela: collaborazione che dura da dodici anni

"My Selection rappresenta per McDonald’s uno dei più importanti progetti di valorizzazione del Made in Italy -commenta Mario Federico, amministratore delegato di McDonald’s Italia- e testimonia ancora una volta l’impegno dell’azienda a sostegno del comparto agroalimentare del nostro Paese. Il nostro legame i Consorzi di tutela delle produzioni Dop e Igp ha ormai alle spalle 12 anni di cammino. Un percorso consolidato che anno dopo anno si arricchisce di nuove e importanti collaborazioni. Queste nuove ricette sono il risultato di una grande ricerca in termini di qualità degli ingredienti e porteranno all’acquisto di altre 300 tonnellate di materie prime Dop e Igp. Le prime due edizioni ci hanno dato grandi soddisfazioni e sono certo che i riscontri positivi non mancheranno anche in questo 2020".

Joe Bastianich è nuovamente testimonial di questo abbraccio fra tradizione americana dell’hamburger e alta tipicità dei prodotti (e ingredienti) italiani "Arrivati alla terza edizione, non era facile superarsi, ma di fronte alle sfide io certo non mi tiro indietro! Abbiamo fatto tantissime prove per arrivare a selezionare la combinazione di ingredienti che potesse stupire ancora e sono molto soddisfatto del risultato".

Bastianich, classe 1968, è nato a New York da genitori italiani esuli dall'Istria: la madre (cuoca) era di Pola (Pula in croato), il padre, Felice Bastianich, di Albona (Labin). Sono loro che hanno trasmesso la passione della ristorazione a Joe, che con l'aiuto dei genitori aprì il suo primo ristorante nel 1993, Il becco, a Manhattan. Da lì è stato un crescendo di nuove aperture (ristoranti) e iniziative che lo hanno portato a diventare un personaggio televisivo (Masterchef) e adesso anche musicale, vista la sua passione per la chitarra (ha appena inciso un disco).