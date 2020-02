McArthurGlen, un nuovo Designer Outlet in stile andaluso

McArthurGlen Designer Outlet Málaga, il primo in Spagna, promosso in collaborazione con Sonae Sierra, presenta un'offerta di 100 marchi

Primo Outlet Village nel sud della Spagna, McArthurGlen Designer Outlet Málaga -ubicato accanto al centro commerciale Plaza Mayor, di proprietà di Sonae Sierra, il più visitato della città, con oltre 11 milioni di passaggi nel 2019- presenta un assortimento di marchi internazionali come Adidas, Escada, Karl Lagerfeld, Pal Zileri, Polo Ralph Lauren, Scalpers, Tumi, Zwilling. La nuova struttura è frutto di uno sviluppo in due fasi, nell'arco di circa cinque anni, in collaborazione con Sonae Sierra.

Fra i servizi del nuovo Designer Outlet segnaliamo, oltre a quelli ormai più diffusi e di base soprattutto nelle destinazioni più turistiche e internazionali (come spazi e servizi per la famiglia, area giochi per bambini, connessione wi-fi gratuita, collegamenti con i mezzi pubblici e un servizio clienti disponibile in numerose lingue), anche i punti di ricarica per le auto elettriche, gli accessi e le carrozzine per disabili, i sacchetti per le deiezioni dei cani (è permesso l’accesso solo ai cani di piccola taglia e tenuti in braccio), gli ombrelli gratuiti in caso di pioggia, i bagni con possibilità di cambio per i neonati.

Il Designer Outlet è raggiungibile dal centro di Malaga in 12 minuti di treno, tre dall'aeroporto e 20 minuti di auto dal porto.

Realizzato in collaborazione con gli studi di architettura Edp di Malaga, il centro riproduce lo stile tipico del villaggio all'aperto di McArthurGlen, ed è progettato per riflettere l'architettura andalusa locale. Una delle caratteristiche distintive (o iconiche, come si usa dire oggi) sarà una scultura di Nic Fiddian-Green, lo scultore inglese (classe 1963) specializzato nella riproduzione -spesso in bronzo- di teste equine in scala naturale o "larger-than-life" cioè giganti, come quella visibile a Marble Arch a Londra, alta circa 10 metri.

Il Designer Outlet di Málaga è chiuso la domenica, e aperto, negli altri giorni della settimana, dalle 10 alle 22.

Ubicazione: Calle Alfonso Ponce de León 6, 29004 Málaga

Marchi (n.): 100

Ristoranti (n.): 4 (fra cui Starbucks)