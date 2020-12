McDelivery di McDonald's arriva su Just Eat e per inizio dicembre prevede i primi 40 ristoranti in 14 centri urbani

Nell’anno in cui l’hamburger si conferma ancora come la cucina più ordinata dagli italiani dopo la pizza, come evidenziato dai risultati del quarto Osservatorio annuale sul mercato dell’online food delivery, McDonald’s fa il suo ingresso su Just Eat, una delle più famose app per la consegna a domicilio del cibo ordinato online. L'obiettivo della collaborazione tra Just Eat e McDonald's saranno le grandi città: entro inizio dicembre previsti i primi 40 ristoranti in 14 centri urbani.

"Il servizio McDelivery completa e rafforza un canale di vendita per noi importante -commenta Tommaso Valle, corporate relations & sustainability director di McDonald's-. Attivo in oltre 290 città, con circa 800.000 ordini mensili, oggi McDelivery è parte integrante della nostra offerta di ristorazione".

La fase di avvio della collaborazione vede, entro l’inizio di dicembre, la presenza online di 40 ristoranti in 14 città: Catania, Ferrara, Firenze, Genova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Torino, Trieste. Altre città seguiranno nel piano di espansione 2021.