McDonald’s sviluppa con Nutella® la nuova merenda del fast food

McDonald’s Italia e Ferrero Italia hanno presentato ieri (lo specifichiamo perché il 5 febbraio cadeva World Nutella Day®, la giornata mondiale dedicata ai fan di Nutella® di tutto il globo),il nuovo McCrunchy Bread con Nutella® nel McDonald's di Piazza Duomo . "Con questa partnership McDonald's inserisce nei menù dei suoi ristoranti la classica merenda, ancora non presente nella ristorazione -sottolinea Mario Federico, Ad di McDonald's Italia. "Prevediamo di vendere 6 milioni di panini con Nutella® nel primo anno dal lancio, previsto il 12 febbraio 2020 -aggiunge Federico-. Il prezzo al pubblico per ogni panino sarà di 1,40 euro".

A modo loro, cioè nei loro diversi ma avvicinabili mondi produttivi, McDonald's e Ferrero sono due love brand, due marchi caratterizzati non solo da una storia tale -per lunghezza cronologica e densità di successi- da averli consegnati alla mitologia del consumo e alla memoria intergenerazionale, ma anche da una relazione molto stretta con i loro consumatori, e che riuniscono in un solo prodotto i valori fondanti della condivisione, dello stare insieme e della semplicità.

Per il McCrunchy Bread con Nutella®, preparato al momento e servito caldo, viene utilizzato un pane speciale, adatto alla tostatura, che ne esalta al meglio la croccantezza.

La presentazione è avvenuta in soli quattro ristoranti: a Milano (Piazza Duomo), Roma (Piazza di Spagna), Napoli (Via Merliani) e Bari (Corso Vittorio Emanuele).

McCrunchy Bread con Nutella® sarà disponibile in tutti i McDonald’s d’Italia a partire dal 12 febbraio. Dopo l’anteprima di oggi in quattro città italiane (Milano, Roma, Napoli e Bari) l’appuntamento è per una grande festa di San Valentino anche il 14 febbraio prossimo che vedrà il nuovo prodotto protagonista: per tutto il giorno a un prezzo speciale e dalle 15 alle 17 in omaggio a chi si presenta in coppia in tutti i McDonald’s italiani.