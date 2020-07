Md Spa: nel CdA entra la terza generazione Podini

Al fondatore Cavalier Patrizio Podini affidate dal CdA anche le deleghe della direzione generale. Entrano i nipoti della famiglia

Con la fuoriuscita del direttore generale Pier Mario Mocchi (nuovo direttore generale retail di Coop Alleanza 3.0), la governance dell’insegna Md si rafforza intorno alla famiglia Podini, che ne detiene il controllo totale. Al Cavalier Patrizio Podini affidate dal CdA anche le deleghe della direzione generale, affiancato dai due figli Maria Luisa e Marco Podini con la carica di vicepresidente.

Arriva inoltre nel consiglio la terza generazione, con l'ingresso dei nipoti Massimo De Rivo, figlio di Maria Luisa, e Tommaso Podini, figlio di Marco.

“Ringraziamo Mocchi per l’impegno di questi anni che ci ha visto crescere significativamente tra i player della gdp– afferma Podini – e siamo certi che avrà modo di distinguersi e fare un ottimo lavoro anche nel nuovo contesto. Cogliamo l’occasione per una riorganizzazione generale delle cariche che riconferma saldamente la famiglia nelle prime file della governance con l’ingresso dei nipoti Massimo e Tommaso a cui auguro buon lavoro. Potranno contare, come me, su uno straordinario gruppo di manager, una squadra coesa che affida molto del proprio lavoro anche al cuore”.