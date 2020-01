Media World e Saturn hanno un nuovo responsabile mondiale eCommerce

Media Markt-Saturn Retail Group ha nominato Giuseppe Cunetta, 47 anni, vice presidente della business unit dedicata all’eCommerce globale, con sede tra Monaco di Baviera e Ingolstadt.

In seguito a questa promozione, le responsabilità di Giuseppe Cunetta (che è chief digital and marketing officer uscente della controllata italiana MediaWorld) saranno ripartite ad interim tra i manager del team Marketing di MediaWorld, sotto la supervisione del Ceo Guido Monferrini, e del Coo Luca Bradaschia.

Cunetta ha un curriculum costellato di marchi di caratura internazionale e non solo nell'eCommerce in senso stretto: in passato ha infatti lavorato in Ansa, Ferrari, Benetton e Technogym. Entrato in MediaWorld nel 2016, Cunetta ha contribuito a sviluppare le vendite omnichannel e a rilanciare il posizionamento del brand con la campagna MediaWorld: Fatto apposta per Me.

"Sono molto orgoglioso e felice di questa nuova sfida -commenta Giuseppe Cunetta-. Credo sia un bel segnale anche nei confronti delle competenze digitali che in Italia esistono, ma che dovrebbero essere meglio valorizzate dal nostro sistema di imprese. Con oltre 3 miliardi di euro di fatturato online e tassi di crescita a doppia cifra, quello di Media Markt-Saturn Retail Group è oggi uno dei principali canali eCommerce europei e rappresenta il driver fondamentale di sviluppo per gli operatori tradizionali nel riuscire a rispondere efficacemente alla crescita dei big player del web. Per me è un grande onore essere a capo di questa squadra e non vedo l’ora di guidarne lo sviluppo futuro".