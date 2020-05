Mediolanum Farmaceutici acquisisce la francese ElsaLys Biotech

Grazie all'acquisizione, il Gruppo rafforza l’impegno in ricerca & sviluppo in oncologia e consolida il percorso di espansione internazionale

Mediolanum Farmaceutici, gruppo farmaceutico italiano di respiro internazionale focalizzato sulla ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di farmaci innovativi e originali per migliorare la salute e la qualità di vita delle persone, ha acquisito la società francese ElsaLys Biotech.

ElsaLys Biotech è una società di ricerca nel campo dell’immuno-oncologia, impegnata nella progettazione e sviluppo di una nuova generazione di anticorpi mirati contro i tumori e il loro microambiente immunitario e vascolare.

L’acquisizione consentirà a Mediolanum Farmaceutici di consolidare la propria presenza a livello internazionale, direttamente o tramite partnership.

"Oltre alla comprovata expertise nell’area cardiovascolare, la nostra azienda è riconosciuta per aver consolidato un ampio portfolio in ambito oncologico, mettendo a disposizione di medici e pazienti soluzioni terapeutiche innovative di elevata qualità, in grado di trasformare positivamente le vite dei malati oncologici – dichiara Alessandro Del Bono, amministratore delegato Gruppo Mediolanum Farmaceutici- . L’acquisizione della pipeline di Elsalys Biotech rappresenta un significativo passo avanti nel nostro percorso di espansione internazionale, aumentando allo stesso tempo le capacità di ricerca e sviluppo del Gruppo”.

“L'acquisizione di ElsaLys Biotech da parte del Gruppo Mediolanum Farmaceutici è una grande opportunità per la nostra azienda – aggiunge Christine Guillen, ceo e co-fondatrice di ElsaLys Biotech - . Siamo orgogliosi di entrare a far parte della famiglia Mediolanum che vanta una consolidata esperienza nella commercializzazione di prodotti farmaceutici, oltre ad essere riconosciuta per la sua strategia fortemente orientata all’innovazione”.

Mediolanum Farmaceutici è un gruppo farmaceutico italiano fondato a Milano nel 1972. Negli anni, il Gruppo ha rafforzato la propria presenza in Italia ed è cresciuto fino a diventare una realtà di respiro internazionale. La ricerca e lo sviluppo di prodotti originali e innovativi è parte integrante e fondante dell’attività del Gruppo che negli anni ha completato lo sviluppo clinico di quattro prodotti e ottenuto oltre 700 brevetti per più di 40 nazioni.