Melegatti e Sambuca Molinari: in sinergia per il nuovo pandoro

L'azienda racconterà attraverso i social tutte le novità natalizie a partire dal Pandoro Melegatti alla Sambuca Molinari realizzato in collaborazione dalle due aziende

Il Pandoro Melegatti alla Sambuca Molinari, la novità proposta per il Natale 2020, non è soltanto un incrocio di sapori ma anche un connubio di eccellenze produttive italiane. “È un momento in cui bisogna essere uniti, fare rete, e lavorare assieme per la futura ripresa economica e occupazionale del paese -spiega Giacomo Spezzapria, amministratore delegato Melegatti-. Siamo convinti che brand come Melegatti, mondo della distribuzione e consumatori debbano procedere compatti nel valorizzare il Made in Italy, il territorio e le comunità”. L'Ad del gruppo sottolinea, inoltre, l'aspetto occupazionale. "La nostra azienda -aggiunge- ha preparato questo Natale attraverso il lavoro di 40 dipendenti e oltre 150 stagionali valorizzando numerosi talenti giovanili".

Come da tradizione, Melegatti ha aperto il suo store al'interno del proprio stabilimento, a San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona con un'offerta che comprende l’intera gamma dei prodotti natalizi incluso le confezioni speciali, aperto tutti i giorni ad eccezione della domenica.