Metlife familiarizza in grande distribuzione con Conad

Siglato l’accordo tra la compagnia assicurativa MetLife e Conad Servizi Assicurativi. La nuova polizza infortuni è disponibile per i clienti Conad dotati di Carta Insieme

MetLife (gruppo assicurativo americano con presenza in 40 paesi nel mondo), e Conad Servizi Assicurativi, società intermediaria nata per volontà del Consorzio Nazionale Conad, hanno siglato una partnership che permette ai possessori di Carta Insieme (la carta fedeltà del circuito Conad) di acquistare, a condizioni agevolate, la polizza infortuni Pronto Protetto Via Special.

L’accordo fa parte della strategia di crescita della filiale italiana di Metlife attraverso nuove partnership anche in settori diversi da quelli tradizionalmente avvezzi alla distribuzione di prodotti assicurativi. Le soluzioni di protezione della famiglia e della persona sono anche uno strumento per fidelizzare la clientela, soprattutto per quelle imprese che, come la Gdo, si rivolgono alle esclusivamente o principalmente alle famiglie.

"In un momento di ritrovata attenzione al benessere fisico, unito alla voglia di riprendere le attività più dinamiche, come sport e viaggi, pensiamo che offrire alla propria clientela la sicurezza di una copertura assicurativa sia una strategia vincente per anticipare e rispondere ai bisogni del cliente - spiega Maurizio Taglietti, Direttore Generale di MetLife in Italia-. Il nostro valore aggiunto si basa proprio sulla creazione di opportunità per i nostri partner di business, avvalendoci della nostra esperienza nella distribuzione multicanale e mettendola a disposizione di partner, come Conad Servizi Assicurativi, che hanno saputo riconoscere il valore ed il potenziale di mercato delle nostre soluzioni assicurative".

La polizza di MetLife può essere attivata online sul sito di Conad Servizi Assicurativi. Inserendo il numero di Carta Insieme, il cliente può avere uno sconto immediato del 15%, applicabile all’offerta assicurativa che meglio risponde ai bisogni e allo stile di vita della propria famiglia. Pronto Protetto Via Special permette di personalizzare il livello di protezione rispetto agli infortuni domestici, da quelli in viaggio o da quelli che possono verificarsi a chi si sposta quotidianamente per lavoro o tempo libero. Il pacchetto comprende altre opzioni, dal soccorso in montagna in caso di infortunio durante il trekking o lo sci alla fisioterapia a domicilio. La copertura prosegue gratuitamente per 12 mesi, in caso di eventi tutt'altro che sporadici in Italia (anzi sistemici) come la perdita di lavoro o inabilità temporanea totale che possono mettere in difficoltà economiche l’assicurato e la sua famiglia.