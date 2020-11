La partnership, attiva con 14 punti di vendita Metro nelle province di Brescia, Firenze, Milano, Parma, Ravenna, Roma, Torino, Trieste, Varese e Verona, ha già reso disponibili sulla piattaforma di Everli oltre 3.000 referenze, dai prodotti alimentari all'elettronica di consumo e accessori per l’ufficio. Ci sono anche prodotti in offerta (più di 600 per ogni esercizio) e linee a marchio privato, come le linee Metro Chef, Metro Professional, Aro, Columbus, Dolce Vite, Madruzzo.

Everli è una piattaforma per gli acquisti online che consente di scegliere la propria insegna di fiducia tra quelle dell’area circostante, approfittando di promozioni esclusive e scegliendo i prodotti preferiti. L’ordine online viene affidato a uno Shopper, che fa la spesa per il cliente, consegnandola a casa o all’indirizzo desiderato, all’orario concordato, anche in giornata. Il servizio è attivo 7 giorni su 7.

"Siamo entusiasti dell’accordo con Metro, un partner di assoluta rilevanza, con cui ampliamo in maniera significativa l’offerta per i nostri clienti, rispondendo alle loro esigenze sempre più diversificate” - ha dichiarato Federico Sargenti, CEO di Everli - “Grazie a questa partnership, potremo garantire a molti nuovi clienti e anche ai consumatori senza partita iva di acquistare i prodotti METRO e riceverli comodamente a casa con un’esperienza di acquisto innovativa ed efficiente”.

"Il nostro focus è offrire soluzioni per i professionisti della ristorazione e dell’ospitalità -aggiunge Tanya Kopps, Ceo di Metro Italia- attraverso un vasto assortimento di eccellenze culinarie. Attraverso la partnership con Everli anche gli appassionati del mondo food avranno la possibilità di avere accesso a una selezione di prodotti per riproporre a casa propria ricette gourmet e originali. Questa collaborazione nasce in un momento di grande incertezza per gli italiani; attraverso Everli vogliamo fare la nostra parte agevolando la spesa online dei cittadini, che si trovano a fronteggiare un coprifuoco e, in alcune regioni d’Italia, un nuovo lockdown".