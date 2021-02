Milk Plus: l’impegno condiviso tra Compral Latte e Inalpi

Inalpi e Compral Latte hanno avviato il progetto Milk Plus, un sistema integrato che porti sinergia tra il tessuto cooperativo

La collaborazione tra le due aziende porta a un impegno comune ossia Milk Plus, un progetto che mira a migliorare ulteriormente l'efficienza e la competitività produttiva. Le società Inalpi e Compral latte intendono infatti consolidare e sviluppare la filiera del latte piemontese in termini di qualità, sostenibilità e benessere di tutti gli attori della filiera.

La creazione di un sistema integrato che porti sinergia tra il tessuto cooperativo, a parere del presidente Inalpi, Ambrogio Invernizzi, “è un’interessante opportunità e una sfida vincente e che consentirà di raccontare il prodotto, il percorso che compie, le sue proprietà, l’elevata qualità da cui è contraddistinto”.

Dello stesso parere è il direttore Compral, Bartolomeo Bovetti, che sottolinea l'importanza di nuovi mercati: “Il Piemonte è nel cuore dell'Europa e la dimensione internazionale ci appartiene, perché è quello lo spazio in cui occorre operare oggi -spiega-. L'ingaggio è all'insegna della massima sostenibilità economica e ambientale, con un'attenzione specifica al benessere animale. Il contratto di rete con Inalpi si fonda su protocolli di filiera che prevedono 104 parametri di controlli che per parte nostra investono non soltanto la materia prima ma il complesso della vita aziendale. Milk Plus vuole dire anche questo”.

Raffaele Tortalla, presidente della cooperativa Compral Latte, sottolinea invece le cifre in grado di dare una panoramica: 250 soci per un totale di 1.300 persone. Quattro aziende di trasporto che recapitano alle torri di sprayatura dell'Inalpi di Moretta 5.200 quintali di prodotto. Per il futuro l'obietivo è di “raddoppiare gli impianti”.