Millennial: le 10 regole per attrarli e trattenerli in azienda

Dalla società di consulenza Lenovys un decalogo su come gestire al meglio fin dalla fase di selezione le risorse più giovani

La sfida di attrarre e trattenere i talenti della Generazione Y, i cosiddetti Millennial nati tra il 1980 e il 1995, è strategica per un’azienda di oggi e lo sarà sempre di più in futuro. Secondo un sondaggio Gallup, il 60% dei Millennial è aperto a una nuova opportunità di lavoro e parliamo di giovani adulti che in media avranno 4 diversi lavori prima dei 32 anni e fino a 20 nella loro vita.

Si prevede, inoltre, che nel 2025 Millennial e Generazione Z (quella dei nati tra il 1995 e il 2010) insieme rappresenteranno oltre la metà della forza lavoro in azienda. Le differenze anagrafiche, però, sono un elemento che spesso le aziende hanno difficoltà a gestire, perché comporta diversi sistemi di valori, linguaggi e obiettivi.

Partendo da questo scenario, Lenovys, società di consulenza strategica inserita dal Financial Times nel ranking FT 1000, ha elaborato un decalogo rivolto alle aziende con 10 regole per gestire al meglio fin dalla fase di selezione le proprie risorse più giovani. E voi, le state rispettando tutte?