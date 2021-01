Mirakl, la piattaforma Saas per marketplace online B2C e B2B sbarca in Italia

La platform economy è sempre più centrale nello sviluppo dei canali distributivi che non possono prescindere dall'online, l'hub italiano permetterà a Mirakl di consolidare le partnership già attive e puntare su nuove collaborazioni

Reduce da un recente fundraising di 300 milioni di dollari, l'unicorno francese Mirakl, la piattaforma Saas (Software as a service) che permette alle aziende di implementare un proprio marketplace online in ottica sia B2C sia B2B, ha annunciato l'apertura di un hub in Italia.

L'importanza che sta assumendo la platform economy si può anche evincere dai dati dell'ultimo Black Friday: i marketplace alimentati da Mirakl hanno generato 160 milioni di dollari, con un aumento del 60% rispetto all'anno precedente, mentre gli ordini hanno superato 1,6 milioni di dollari. Lato tecnologico, la Marketplace Platform Mirakl ha mantenuto un uptime di rete del 100%, confermando la propria stabilità e scalabilità anche in presenza di una domanda senza precedenti.

Nel 2020 la piattaforma Mirakl è stata utilizzata per il lancio dei marketplace di Carrefour France, Changi Airport, Decathlon Belgium, H&M Home, The Kroger Co., La Poste, Leroy Merlin France, Maisons du Monde, e Verishop. Sul fronte B2B invece ABB, Airbus Helicopters, Thales, Maykers, Metro, TetraPak, e Z-Tech.

La presenza di Mirakl in Italia e gli sviluppi futuri

Nel nostro Paese ha già all'attivo le collaborazioni con ePrice, cliente dal 2014, e IBS.it, oltre ai progetti internazionali con Decathlon e Leroy Merlin che riguardano anche l'Italia. Mirakl prevede di triplicare il team attuale formato da dieci professionisti e incrementare il numero di marketplace basati su tecnologia Mirakl dei principali retailer nazionali, espandendo inoltre l’offerta al settore B2B.

“Abbiamo obiettivi importanti per il mercato italiano, tra cui posizionare Mirakl come riferimento principale per le nuove iniziative di Platform Economy del Paese -afferma Philippe Corrot, co-founder and Ceo, Mirakl- Investire nella presenza e nella creazione di un team locale ci permetterà di consolidare la nostra crescita e fornire un servizio migliore ai clienti nazionali. Il modello di crescita di Mirakl si basa sulla creazione di partnership e forti relazioni con i propri clienti, per aiutarli non solo a creare un marketplace ottimizzato, ma anche per guidarli attraverso le sfide che possono incontrare fin dal lancio”.