Mobilità elettrica e retail: le opportunità di un nuovo business

Un mercato promettente con tassi di crescita che nei prossimi anni si preannunciano a due cifre. Supermercati e centri commerciali tra i luoghi più adatti per la ricarica dei veicoli

Lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia è agli albori ma molto promettente. Nel 2019, grazie agli incentivi messi a disposizione dello Stato, il settore è cresciuto del 111% rispetto l’anno precedente con oltre 10 mila auto elettriche immatricolate. Nel 2020, nuovamente lo stato italiano ha messo in campo un imponente campagna di stimolo per l’acquisto di auto elettriche con un bonus di 10 mila euro valido per il tutto il 2021 fino a esaurimento dei fondi.

I punti di ricarica stanno crescendo numericamente distribuendosi tra punti di ricarica pubblica e punti di ricarica privati. Quest’ultimi sono accessibili al pubblico ma installati su suolo privato come avviene per esempio nei parcheggi dei centri commerciali e dei supermercati o altre Gss. Allo stato attuate sono disponibili oltre 13,5 mila punti di ricarica di cui il 27% di tipo privato. In particolare, questi punti sono destinati ad aumentare in quanto costituiscono un nuovo servizio a valore verso il cliente finale, il consumatore. Le prospettive sono quindi particolarmente interessanti e il settore merita studio e approfondimento. Per comprendere al meglio il fenomeno, è disponibile il White Paper:

SCARICA IL WHITEPAPER

È dunque arrivato il momento di uscire dall’ambito pionieristico sperimentale in cui molti si sono mossi in questi ultimi anni e strutturare piani di business che possano portare a un ritorno certo, stabilendo se il servizio sarà erogato gratuitamente, puntando sull’aspetto attrattivo/marketing o diventare una fonte di reddito aggiuntiva.

GUIDA ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE PER IL RETAIL

Index

INTRODUZIONE

LO SCENARIO DI SETTORE

La mobilità elettrica in Italia

La situazione in Europa e nel resto del mondo

L’INFRASTRUTTURA DI RICARICA

La situazione italiana

Le previsioni di mercato

Oltre i confini

Le best practice nel mondo

MOBILITÀ ELETTRICA E GDO

Lo stato dell’arte della ricarica nel retail

Il modello del futuro

Le applicazioni nei centri commerciali e nel retail (Gdo)

Alcune Case history

LE TECNOLOGIE DI RICARICA

Panoramica delle infrastrutture

La ricarica veloce

La ricarica smart

Gli incentivi statali alla mobilità elettrica

IPOTESI APPLICATIVE

GDO e Retail

Centri Commerciali

SCARICA IL WHITEPAPER