Morato Pane: due acquisizioni e lo sguardo al mercato estero 

Doppia acquisizione per il gruppo Morato Pane in Italia e in Spagna

L'azienda acquisisce sia Roberto Industria Alimentare sia una parte del comparto bakery salato di Cerealto-Siro nella penisola iberica.

L’operazione di acquisizione della Roberto è stata finanziata con il contributo di un pool di finanziatori: Illimity, Springrowth ed Iccrea, con il ruolo di MLA ed Illimity banca Agente, debt advisor è stata la società di consulenza Hoshin Corporate Finance mentre gli studi legali incaricati del financing sono stati Giliberti Triscornia&Associati per la società e Simmon&Simmons per gli istituti i finanziatori.

Il gruppo Morato Pane è stato assistito da Carnelutti Law Firm mentre i venditori sono stati assistiti da Legalitax e NCTM.

“Con queste due importanti operazioni – dichiara il Ceo Stefano Maza- il nostro gruppo consolida un fatturato di circa 250 milioni di euro, confermandosi la seconda azienda italiana nel mercato della panificazione confezionata e aprendo a un importante sviluppo del business estero, che oggi rappresenta quasi il 30% del fatturato aziendale”.

L’offerta di prodotto della società si amplia potendo coprire tutti i segmenti del mercato, a cui si aggiunge il presidio del mondo delle private label grazie alla partnership con Luigi Bravi della Orva di Bagnacavallo (Ra).

Lo sviluppo estero

Tra gli obiettivi della società c'è l'espansione in mercati internazionali strategici, a partire dall’Europa ma anche dai mercati nordamericani, dove sono in fase di valutazione alcuni dossier di investimento. “Il primo importante passo è stato proprio l’acquisizione di una parte del business del bakery salato di Cerealto-Siro in Spagna perfezionato in meno di due mesi grazie all’assistenza dello Studio Chiomenti – continua Stefano Maza–con l’integrazione di un plant produttivo nella zona di Malaga. L’azienda, che oggi rappresenta uno dei principali operatori nel mercato dei panificati in Spagna, aumenterà la nostra capacità produttiva offrendoci la possibilità di produrre svariate tipologie di prodotto: pani a fette con e senza crosta, panini per burger e hot dog e pagnotte multicereali. In questo modo poniamo solide basi per un passaggio ad un modello di business diverso per lo sviluppo all’estero, non basato più solo su logiche export, ma su progetti di internazionalizzazione veri e propri, utilizzando l’azienda spagnola come hub per servire Paesi estremamente potenziali come la Francia e UK”.

Oggi il socio di riferimento è la holding industriale Aliante Equity, che rappresenta un gruppo coeso di famiglie industriali europee che tramite i loro family office hanno sposato una logica di investimento di lungo termine.

L'offerta

Attualmente il gruppo produce, negli 8 stabilimenti italiani, pane da sandwich, pane in cassetta, pane per tramezzini, bruschette, panini dolci e salati e piadine; inoltre, produce sostituti del pane croccanti, tra cui in primis grissini, crostini e bruschette con una quota di mercato a volume di circa il 25% sui pani industriali e del 10% nel segmento dei grissini. Tre le marche principali: Morato, Orva e Roberto.

L’azienda è anche presente con i suoi brand nella categoria dei pani per burger, nel segmento delle piadine e delle bruschette e infine nel mercato dei grissini torinesi, storico prodotto targato Roberto.