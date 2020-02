Moretti (Cncc): “Siamo in linea con le direttive governative e locali”

Il commento di Massimo Moretti, presidente del Consiglio nazionale dei centri commerciali (Cncc) in merito all'attuale emergenza coronavirus

"Da parte nostra, la posizione è molto chiara: agiamo, e agiremo, in piena ottemperanza alle direttive nazionali, regionali e locali, chiudendo là dove e nei termini in cui è prescritto dalle ordinanze locali, e lasciando aperto dove si può tenere aperto" commenta Massimo Moretti, presidente del Cncc (Consiglio nazionale dei centri commerciali). Questo vuol dire -aggiunge Moretti- che "non ha senso chiudere i centri commerciali nei Comuni che non rientrano nelle zone a rischio".

Intanto, è stato cancellato il Legal Forum previsto il 4 marzo 2020, un evento di primario riferimento per la comunità dei centri commerciali. Non sappiamo ancora, invece, se si terrà un altro appuntamento, questa volta fieristico, di attrazione mondiale, il Mipim di Cannes (10-13 marzo), un evento di quattro giorni che dal 1990 richiama almeno 30.000 partecipanti del mondo immobiliare.

Ma soprattutto bisogna capire se si terrà Mapic Italy previsto il 28-29 aprile, una data nella quale le temperature e il clima dovrebbero collocarsi su valori più miti e caldi e quindi scongiurare la diffusione di un virus la cui circolazione epidemica sembra sia legata principalmente a due fattori: l'età avanzata dei soggetti colpiti e le loro condizioni cliniche complessive, da un lato, e il freddo con il solito strascico di sindromi influenzali, dall'altra.