Mortadella Bologna, le promo funzionano: export in crescita

Il prodotto che gode del riconoscimento Igp cresce nei principali mercati europei, ma anche in Giappone sul canale horeca

La Mortadella Bologna IGP è sempre più apprezzata all’estero, con un incremento del 20% delle esportazioni nell'ultimo anno. Nel 2019 la quota export è passata infatti dal 16% al 18% del totale venduto (32 milioni di kg). L'Unione europea resta il principale mercato di riferimento con una quota pari al 94% del totale esportazioni. In particolare, ai primi due posti si confermano Francia e Germania, con un aumento dei consumi per quest’ultima del 24%, seguiti da Spagna con un aumento delle vendite del 16% e Regno Unito con un +8%.

La Svizzera poi si prende gran parte delle vendite extra-Ue, seguita a distanza dal Giappone. Risultato questo che non sorprende perché legato alle numerose attività che il Consorzio sta portando avanti nel canale Horeca di questo Paese. Qualche movimento interessante si registra anche in Canada, dove si vedono i primi frutti dei nuovi accordi commerciali tutelati dal Ceta.

In Italia invece il dato di maggiore rilievo è l’incremento delle vendite del 5,2% della categoria del prodotto affettato in vaschetta, che conferma un trend in costante crescita negli ultimi dieci anni e premia uno stile di consumo del prodotto di pronta e immediata disponibilità.

“Si tratta della conferma del crescente apprezzamento della qualità di un prodotto Igp tutelato e controllato, che premia l’impegno del Consorzio nel portare avanti specifici programmi di promozione all’estero, in particolar modo in Germania e Belgio per il mercato Ue e Giappone ed Hong Kong per il mercato non comunitario” – dichiara Corradino Marconi, presidente del consorzio Mortadella Bologna.

La comunicazione dei dati export 2019 è un’iniziativa che rientra nel programma di “Enjoy the authentic Joy”, il progetto promozionale e informativo che unisce tre consorzi agroalimentari per la tutela dei salumi Dop e Igp, cofinanziato dall’Unione Europea e rivolto al mercato italiano e belga. La campagna prevede la promozione di differenti specialità gastronomiche italiane accanto alla Mortadella Bologna Igp (Salamini Cacciatora, Zampone Modena e Cotechino Modena).