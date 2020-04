Mutti accanto all’ospedale Maggiore di Parma

Una donazione di 500.000 euro per fronteggiare la situazione sanitaria locale e un incremento del 25% degli stipendi per i dipendenti della produzione

Gruppo Mutti è intervenuta nella lotta al contenimento e debellamento del Coronavirus con uno stanziamento di 500.000 euro a favore dell’azienda ospedaliero-universitaria di Parma. “Abbiamo ritenuto fondamentale intervenire economicamente a supporto del territorio dove operiamo per dare il nostro sostegno a una struttura d’eccellenza che si trova a lavorare, tutto il giorno, in condizioni d’emergenza, impegnandosi in prima linea per la salute dei pazienti. Oggi, oltre alla vicinanza spirituale e al rispetto delle regole, alle strutture servono fondi per sostenere il loro operato e il nostro Paese. Chi può, deve intervenire” - ha dichiarato l'imprenditore Francesco Mutti.

La necessità di un intervento si è resa evidente di fronte ai numeri che l’ospedale di Parma rileva ogni giorno. Si tratta non solo di pazienti, ma di nomi e volti delle famiglie oggi direttamente colpite dalla pandemia. Gruppo Mutti, da parte sua, è anche impegnato a garantire nei punti di vendita la disponibilità del bene primario del cibo, fondamentale quanto la salute. “Per questo -ha aggiunto Francesco Mutti- oltre all’attivazione di una copertura assicurativa extra relativa al Covid-19 per i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, abbiamo disposto una maggiorazione del 25% sulla retribuzione di coloro che, anche in questi giorni, stanno permettendo alla nostra azienda e, al Paese stesso, la continuità produttiva. Intendo sia tutto il personale impiegato nel processo produttivo e nella logistica, sia i soggetti cooperativi del nostro indotto”.

A livello territoriale l’azienda sta inoltre predisponendo diverse donazioni a livello nazionale, tra le quali l’invio dei suoi prodotti all’Emporio Solidale di Parma e all’Ospedale da Campo di Bergamo.