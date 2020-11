Nagel Italia – un partner solido per l’industria alimentare

La temperatura giusta al momento giusto – è una delle competenze più importanti nel campo della logistica di prodotti alimentari. Perché gelato, salumi, latticini, carne o salse hanno esigenze diverse. Nagel Italia, anche attraverso la collaborazione con Nagel Transthermos, offre ai propri clienti un servizio completo in tutte le classi di temperatura.

Le esigenze tipiche del settore della logistica di alimentari sono fortemente influenzate dai cambiamenti stagionali. Questo richiede necessariamente flessibilità, velocità e professionalità, spesso infatti gli ordini devono venir gestiti con brevissimo preavviso.

Nagel-Group è un affidabile partner logistico per l’industria alimentare presente in tutta Europa. Nagel Italia, società di Nagel-Group è presente in Italia dal 1994 con sede nei pressi di Verona in una zona assolutamente strategica per la produzione di prodotti alimentari.

Nagel Italia è specializzata nel trasporto di alimentari in tutte le classi di temperatura – da -18°C a +21°C. “Nel campo della distribuzione di alimentari è fondamentale impostare correttamente la temperatura in tutte le fasi del trasporto e del magazzinaggio” spiega Klaus Pintus, Amministratore Delegato di Nagel Italia. Nagel-Group conta ca. 12.000 dipendenti che operano giornalmente per gestire i servizi di stoccaggio e di trasporto della merce in cinque diverse classi di temperatura e in tutta Europa.

Le cinque classi di temperatura vengono suddivise in secco, ambiente, fresco, ultrafresco e surgelato. Per quanto riguarda il secco ad esempio prodotti come le sardine sott’olio o il tonno in scatola possono essere conservati tranquillamente sotto i 40°. Allo stesso segmento di temperatura appartengono anche farina, zucchero e riso.

La classe di temperatura ambiente spazia da +14 a +21° ed è ideale per i prodotti dolciari. La temperatura +14° è ideale anche per lo stoccaggio dei vini rossi o bianchi.

Nel fresco rientrano prodotti quali birre, formaggi o particolari tipologie di frutta e verdura, per i quali la temperatura di stoccaggio va da +4 a +7°.

La fascia di temperatura ultrafresco va da 0 a +4° e riguarda prodotti con data di scadenza molto breve come pollame, insalate, piadine, ecc.

Il prodotto congelato viene conservato a -18° o inferiore, è il caso ad es. di pesce appena pescato o verdure surgelate.

In ogni fase è importante essere in grado di impostare e mantenere costantemente sempre la temperatura corretta in modo da preservare la qualità della merce in ogni fase, stoccaggio, picking, servizi a valore aggiunto, trasporto, carico e scarico.

L’impiego di mezzi di trasporto dotati di paratia consente di trasportare sullo stesso mezzo prodotti alimentari soggetti a diverse classi di temperatura ottimizzando la distribuzione della merce.

Nagel Italia garantisce il trasporto di merce in groupage in tutta Italia entro 24/96 ore grazie a mezzi di proprietà ed alla collaborazione consolidata con una rete di trasportatori esterni. Nagel Italia è in grado di offrire servizi logistici su tutte le tratte e per spedizioni di diversi volumi, compreso il servizio di Full Truck Load (carichi completi) direttamente dal produttore al destinatario finale, in Italia e in Europa.

Nagel-Group conta oltre 130 piattaforme in tutta Europa, compresa la sede italiana. Ogni giorno il team di Nagel-Group lavora intensamente per garantire le richieste dei propri clienti e fornire prodotti alimentari ad oltre 500 milioni di persone in tutta Europa.

Per maggiori informazioni clicca qui