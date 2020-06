Nasce Canvass Farmacia, fiera online del settore

L’evento, ideato da un gruppo di farmacisti, intende creare nuove occasioni d’incontro e dialogo fra i professionisti e l’industria farmaceutica

Dal 5 al 7 giugno si svolgerà Canvass Farmacia, una fiera virtuale dal carattere commerciale, che ha lo scopo di avvicinare domanda e offerta del settore: “Il nostro evento ruota intorno a dei video in cui i direttori commerciali delle aziende pharma illustrano la loro offerta e invitano i visitatori al contatto - afferma Eugenio Flaccovio, direttore esecutivo di Canvass Farmacia -. Naturalmente c’è qualche accessorio tecnologico, come le hostess virtuali, ma il cuore della fiera digitale resta il dialogo tra chi espone e chi visita”.

La campagna di acquisizione espositori è stata particolarmente rapida: dopo solo una settimana, gli organizzatori hanno dovuto chiudere le iscrizioni per limitare il numero di aziende espositrici, fra cui figurano diverse grandi aziende del settore, come la linea Formula Farmacia di SoFarmaMorra, Diego Dalla Palma, DB Rowa e Santex. Non mancano anche le tipiche chicche da fiera, come il Centro di Accelerazione del Metabolismo del chirurgo plastico Mauro Conti. Lo stesso Monti commenta: “Questa manifestazione online è la dimostrazione concreta che è dalle crisi che nascono le innovazioni. Da parte nostra si tratta una opportunità importante per presentare a tutti i farmacisti d’Italia il nostro sistema di accelerazione del metabolismo”.

Canvass Farmacia è stata creata per riavvicinare aziende fornitrici e farmacisti in una fase di mercato nella quale, con le fiere chiuse per via dell’emergenza sanitaria, è stato più complesso, per i farmacisti, relazionarsi con l’industria di riferimento. Nelle settimane più critiche dell’epidemia, i farmacisti non hanno avuto il tempo di leggere le informative aziendali e ricevere gli agenti, e quindi è mancano il contatto con i propri fornitori.

A concepire l’iniziativa è stata una comunità di farmacisti iscritti ad un percorso di marketing online; che ne ha commissionato la realizzazione ai propri docenti.