Nasce il Manifesto per il turismo italiano: Fico Eataly World aderisce

Tra i firmatari di #ripartiamodallitalia Tiziana Primori, amministratore delegato del parco agroalimentare, e Oscar Farinetti, fondatore di Eataly

Fico Eataly World aderisce a #ripartiamodallitalia, il Manifesto per il Turismo Italiano nato per supportare e rilanciare il futuro di uno dei comparti più importanti del Made in Italy e il più colpito dalla crisi coronavirus. A sottoscriverlo sono Tiziana Primori, amministratore delegato del parco dell'agroalimentare bolognese, e Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, anche in rappresentanza delle 900 persone occupate nella Fabbrica Italiana Contadina, in gran parte giovani, e dei 3mila addetti complessivi dell’indotto.

Il Manifesto per il turismo italiano lancia l’allarme per dar voce all’intera filiera ed è stato promosso dalle associazioni Astoi Confindustria Viaggi (che rappresenta il 90% del tour operating in Italia), Fto (che raccoglie il mondo della distribuzione turistica con network e agenzie indipendenti e altri segmenti del settore) e importanti operatori del comparto come Robintur Travel Group, Gruppo Gattinoni e Alpitour World.

Un’iniziativa che chiama a raccolta le istituzioni, le imprese, tutti coloro che vivono di turismo e quanti, anche da semplici cittadini e viaggiatori, vogliono esprimere il proprio sostegno e far ripartire nel prossimo futuro quello che è, nel suo insieme, un settore economico fondamentale per il Paese e uno dei suoi elementi di orgoglio e identità più forti. Un motore della società, della cultura e dell’Italia intera, messo in grave crisi dall’emergenza sanitaria in corso.

L’adesione al Manifesto è aperta a tutte le sigle, le aziende e gli operatori del settore e ai consumatori, che possono sottoscriverlo su change.org. Per informazioni: www.ripartiamodallitalia.it