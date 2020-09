Negozio digitale? Fai il tech test gratuito di Passepartout e scopri come migliorare la gestione del tuo punto vendita

Per diversi esercenti italiani, soprattutto i più piccoli, la digitalizzazione è ancora un argomento estraneo, nella maggior parte dei casi percepita più come un ostacolo che un’opportunità e per questo motivo, ancora raramente presente nei piani di investimento di tante realtà del retail locale. Pagamenti elettronici, connessioni veloci, gestionali e app, ecommerce, casse automatiche e totem, sono tutti termini che difficilmente rientrano nel vocabolario del piccolo negoziante.

In Italia l’investimento in innovazione digitale nel retail è ancora poco elevato ma in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Ciò che sta aumentando invece è la consapevolezza delle opportunità offerte da tecnologie e soluzioni innovative: sono numerosi i negozianti che hanno compreso l’importanza dell’ecommerce e dei pagamenti elettronici mentre è ormai data per scontata l’efficacia di una strategia multicanale. Se poi dobbiamo scommettere su un fenomeno per gli anni a venire, questo sarà di certo il proximity commerce o click & collect, un comportamento accelerato dal lockdown, che consiste nell’acquisto online presso attività locali in grado di organizzare un servizio di consegna o ritiro personalizzato. Queste nuove modalità di distribuzione potrebbero rappresentare un efficace modello di sviluppo di retail omincanale per l’economia locale.

Ecco così che il passaggio al digitale si trasforma da ostacolo ad alleato e mentre i grandi player internazionali e le catene lo hanno già messo in atto, sono molti i piccoli negozianti che si trovano ad affrontare il processo di integrazione tra vendite online e offline, partendo dall’assunto che la migrazione verso l’ecommerce è ormai un processo irreversibile e che non comporterà la fine dei negozi fisici. Per riuscire in questa sfida occorre governare la trasformazione digitale che sta investendo il settore del retail, come molti altri nel nostro paese e supportare i soggetti coinvolti con strumenti e soluzioni di semplice applicazione ma di grande impatto.

In Passepartout abbiamo analizzato i principali fronti sui quali agire per digitalizzare il punto vendita, facilitando i processi gestionali, raggiungendo nuovi clienti e raccogliendo dati da interpretare e valutare in un processo di continua ottimizzazione delle attività. Da questa analisi è nato il TechTest, lo strumento per valutare la propria situazione e scoprire quali opportunità di business è possibile cogliere con il digitale. Fai il test gratuito.