Neinver aiuta i brand nella certificazione anti-Covid19

Nel programma "Shop Safe, Stay Safe", Neinver ha certificato, tramite Sgs, i protocolli e le misure di igiene e sicurezza anti Covid19 negli outlet Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets e negli altri centri gestiti in Europa

Neinver, società leader nell'investimento e nella gestione di outlet centre in Europa, prima nel settore in Spagna e Polonia, ha conseguito la certificazione di misure e protocolli di igiene e sicurezza contro il contagio da Covid19 nei centri gestiti in Italia e in Europa.

La società spagnola, che nel nostro paese è proprietaria degli outlet The Style Outlets a Vicolungo (No) e Castel Guelfo (Bo), ha certificato i protocolli e le misure di igiene e sicurezza dei centri mediante Sgs, leader mondiale nelle attività di ispezione, verifica, analisi e certificazione. Il processo di certificazione ha comportato ben più della semplice igienizzazione e disinfezione delle aree comuni e del controllo della capacità ricettiva, estendendosi al supporto fornito ai marchi presenti e al protocollo di intervento contro possibili casi positivi tra i lavoratori che operano in tali centri. In questo modo, Neinver si è qualificato primo gestore a far rientrare la collaborazione con i negozi nel processo di certificazione, tanto per riaperture e chiusure quanto nell’implementazione delle misure di igiene e sicurezza, in linea con la strategia aziendale finalizzata al supporto delle esigenze dei brand che operano nei centri e a garantire la totale sicurezza dell’intera esperienza di acquisto.

Oltre all’attenzione verso gli interventi, i risultati evidenziano la chiarezza nell’informare i visitatori dei provvedimenti, il monitoraggio costante della conformità con le disposizioni obbligatorie e il flusso comunicativo stabilito nell’eventualità di casi positivi. L’azienda si sottoporrà a ispezioni trimestrali senza preavviso da parte di Sgs, per assicurare che misure e protocolli vengano seguiti con costanza.

Le certificazioni rientrano nel programma Shop Safe, Stay Safe, iniziativa che Neinver ha lanciato per tutto il portafoglio europeo con lo scopo di porre al centro la salute e la sicurezza dei propri clienti e dipendenti attraverso protocolli di igienizzazione esaustivi.