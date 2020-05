Nesquik torna in tv e rilancia il sito web

Una nuova campagna multi-canale in onda fino al 30 maggio che racconta i momenti trascorsi in famiglia durante la quarantena

Nesquik torna in onda con una nuova campagna digital, social e televisiva pianificata fino al 30 maggio su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e Mediaset Extra. Lo spot di 20 secondi firmato da McCann Spain e adattato per il mercato italiano da McCann Worldgroup Italia e racconta i momenti trascorsi in famiglia durante la quarantena.

Narrativa. Con la nuova comunicazione il brand celebra i genitori, protagonisti principali che, armati di pazienza, hanno saputo inventare un nuovo modo di trascorrere il tempo in casa insieme ai propri figli durante la fase 1. Un ringraziamento per non avergli fatto rinunciare a momenti spensierati tra giochi, colori e balli, anche quando hanno messo a soqquadro la casa, e per avere scelto Nesquik come alleato per trasformare la colazione in un momento speciale.

Nel frattempo, il brand rilancia il sito Nesquik.it con contenuti nuovi, anche nella grafica, fruibili dai bambini. Tra le diverse sezioni quella dedicata alla sostenibilità nella filiera del cacao e all’impegno del brand nel migliorare la vita degli agricoltori grazie a tecniche di coltivazioni più efficienti.

Credits

Agency: McCann Worldgroup Italia

Chief Creative Officer: Alessandro Sabini

Social Creative Leader: Daniela Calvanico

Social Art Director: Isabella Montan

Content Manager: Chiara Chiarino

UX Designer: Fabio Furnari

Art Director Giorgia Raffaelli

Senior Copywriter: Daniela Rossi

Digital project manager: Marco Basilico

Account junior: Mariangela Ranieri

Account Director: Paola Scuccimarra

Chief Operating Officer: Maria Rosa Musto