Nestlé Italia: Giorgio Mondovì alla guida della divisione food

Nel nuovo ruolo di business executive officer della divisione food del Gruppo e business manager del segmento basi Emena

Nestlé Italia ha nominato Giorgio Mondovì come nuovo business executive officer della divisione food del Gruppo e business manager del segmento basi Emena. Il nuovo ruolo è assunto a partire dal 4 maggio.

Obiettivi. Nel nuovo ruolo a guida della divisione food, si occuperà di rafforzare i brand Buitoni, Garden Gourmet, Maggi e Thomy nei canali tradizionali e valorizzare la crescita nei nuovi segmenti. Giorgio potrà contare sull'hub di Benevento, recentemente rinnovato in ottica industria 4.0 con un investimento di 50 milioni di euro per sviluppare, oltre al mercato italiano, l’export della pizza surgelata, già oggi distribuita in 7 Paesi europei.

Giorgio Mondovì subentra in questo ruolo a Stefano Bolognese, che assumerà un nuovo incarico all’interno del Gruppo come head of international business unit Nestlé Waters Italy.

Profilo. Laureato in economia e commercio, 53 anni, sposato e padre di due ragazze, Giorgio Mondovì è entrato in Nestlé nel 1991, assumendo nel corso degli anni ruoli di crescente responsabilità nell’area commerciale.