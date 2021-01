Nestlé premia i progetti finalisti del programma Lean Startup

Nestlé e Peekaboo premiano i giovani imprenditori e le startup che hanno sviluppato progetti innovativi per il gruppo

I vincitori del Lean Startup Program, promosso da Nestlé in collaborazione con il pre-acceleratore di startup Peekaboo, avranno a disposizione 10.000 euro da investire nella propria startup o idea innovativa. Il progetto aveva, infatti, l'obiettivo di offrire un supporto concreto all’imprenditoria giovanile in questo momento difficile.

Oltre 200 le idee imprenditoriali che hanno risposto alla chiamata di Nestlé che ha avviato un percorso di oltre tre mesi in cui i giovani imprenditori hanno acquisito gli strumenti e le competenze per lavorare in chiave digitale e tecnologica. A conclusione di queot iter 15 progetti sono stati presentati nella fase finale del programma e legati a tre aree di sviluppo: personalizzazione dei prodotti, educazione alimentare e innovazione del processo di recruiting. Nel progetto Nestlé Lean Startup Program sono stati coinvolti 52 ragazzi, 6 mentor di Nestlé, 8 mentor di Peekaboo e sono state erogate oltre 70 ore di formazione.

“Attraverso il Nestlé Lean Startup Program abbiamo voluto offrire una formazione dedicata per il loro futuro imprenditoriale e siamo grati a tutti i team per aver contribuito ad accelerare l’innovazione all’interno della nostra azienda -commenta Giacomo Piantoni, direttore risorse umane del Gruppo Nestlé in Italia-. In questa prospettiva si inserisce il nostro impegno, annunciato lo scorso novembre all’interno del programma Nestlé Needs YOUth, a offrire 1450 assunzioni dirette e 1400 stage in Italia entro il 2025 e di proseguire con i programmi di collaborazione con startup e giovani imprenditori”.

I vincitori

Nell'ambito della personalizzazione esperienza d’acquisto hanno vinto: team Astra (composto dai 18enni Emanuele Sacco, Pietro Cappellini, Luigi Masini e dal 17enne Ludovico Fiorella); team Ally (composto dai 25enni Giulia Diletta Necci e Matteo Calvaresi).

Ricerca e selezione di talenti: team Steps (composto dai 25enni Matteo Trovò, Anton Morale, Nicolò Caruzzo).