Newlat: già a segno i primi obiettivi dopo la recente quotazione

Confermato il piano di sviluppo per linee esterne e rafforzato il management. A breve l’avvio di partnership industriali per la fornitura di latte in polvere per bambini a base di riso

A circa 90 giorni dalla quotazione Newlat Food, che annovera a portafoglio numerosi brand tra cui Buitoni, Matese, Giglio e Polenghi, conferma il piano di sviluppo per linee esterne, rafforza il management e supera l’audit di tre multinazionali per l’avvio di partnership industriali finalizzate alla fornitura di latte in polvere per bambini a base di riso.

L'azienda prosegue quindi la strategia di sviluppo per linee esterne e ha avviato i primi dialoghi con gli azionisti di due possibili target, al fine di poter annunciare la prima acquisizione nei prossimi mesi.

Il primo target opera in Germania nel segmento Health & Wellness con un fatturato di circa 200 milioni di euro mentre il secondo target opera in Italia nel settore Milk & Dairy e Healthy con un fatturato di circa 180 milioni di Euro.

Rafforzato anche il management con il coinvolgimento nel progetto di sviluppo due professionisti che contribuiranno a sviluppare le competenze dell’emittente sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo di accounting.

Newlat Food, inoltre, tra dicembre 2019 e gennaio 2020 ha visto concludersi positivamente tre audit, presso l’impianto di Ozzaro Taro in provincia di Parma, effettuati da tre multinazionali operanti nel settore Baby Food, passaggi tecnici per la sottoscrizione di partnership industriali finalizzate alla fornitura di latte in polvere per bambini a base di riso, che la società prevede di perfezionare entro i prossimi 30-60 giorni.

Il 19 febbraio 2020 saranno comunicati i dati preconsuntivi del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e, con l’occasione, verranno forniti ulteriori aggiornamenti sui progetti in corso.