Nuova farmacia Boots a Cesano Maderno

Al centro della proposta, servizi dedicati, fra cui consulti personalizzati, e un’offerta di prodotti beauty e wellbeing con brand esclusivi

È stata inaugurata il 18 luglio a Cesano Maderno (Mi) una nuova farmacia Boots, che rinnova, secondo i canoni del format Boots, la preesistente farmacia della zona. La struttura di vendita, con superficie di circa 200 mq, presenta cioè alcuni dei tratti chiave del modello Boots visto sul resto della rete sviluppata in Italia. L’ambiente è luminoso, con corsie spaziose, e l’esposizione è articolata per bisogno cliente, e non per brand. Tutti elementi che concorrono a facilitare l’attività di ricerca delle referenze da parte del paziente, che può muoversi con maggior disinvoltura fra gli scaffali.

A livello di assortimento, la farmacia si caratterizza per un’ampia gamma di prodotti e marchi per il benessere e la bellezza, compresi i brand proposti in esclusiva dall’insegna, come No7, Soap&Glory, Botanics.

Il focus sui servizi è un ulteriore punto chiave della nuova struttura, a partire dalla consulenza specializzata offerta ai pazienti dai farmacisti e dal personale altamente qualificato: l’obiettivo è quello di consolidare la relazione fiduciaria cliente – farmacista, nella logica di valorizzare il ruolo della farmacia come punto di riferimento per la comunità locale.

Molto approfondita, inoltre, l’offerta di servizi per la salute, tra cui Ecg, holter pressorio e cardiaco, profilo lipidico ed emoglobina glicata in auto-analisi del sangue, misurazione dell’età polmonare.

La nuova farmacia fa parte del test attualmente in corso da parte dell’insegna, che comprende altre 4 farmacie a Milano: Fulvio Testi, Corvetto, Ranzoni, Limbiate.