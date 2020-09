Nuova farmacia Hippocrates Holding ad Imola

Si tratta di una storica realtà locale, collocata in una delle piazze principali della cittadina. Al centro del format, la competenza del farmacista

Da inizio settembre la Farmacia S.S. Annunziata di Imola, in piazza Matteotti, è entrata a far parte della rete Hippocrates Holding. La farmacia, di 70 mq, è una delle realtà storiche del territorio, nel quale è attiva dal diciottesimo secolo.

Il progetto sviluppato da Hippocrates Holding per la struttura di vendita imolese è centrato sulla figura del farmacista, della sua competenza e professionalità, aspetti che rappresentavano già il focus della precedente proprietà. Si lavora quindi in continuità con la vecchia gestione, valorizzando il rapporto farmacista-paziente, assicurato da uno staff di 6 professionisti, che da anni operano nella farmacia: l'obiettivo è sia di mantenere in essere al relazione già consolidata con i clienti-pazienti abituali, sia di fidelizzarne di nuovi.

Più in generale, il modello di farmacia sviluppato da Hippocrates Holding mette l'accento sull'attività del farmacista e sul suo consiglio, e vede nel focus sui servizi, in store ed online, uno dei suoi punti di forza.

Attualmente Gruppo Hippocrates identifica un network di oltre 100 farmacie di proprietà, concentrate nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale e in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con circa 700 dipendenti e ricavi annualizzati pro-forma di circa 220 milioni di euro al 2019.