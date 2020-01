Nuova Smart Clinic nel c.c. Auchan di Cesano Boscone

La clinica, la quinta di Gruppo San Donato, si trova nella food court dello shopping center, ovvero nella zona centrale e fra le più frequentate del mall

Gruppo San Donato ha inaugurato una nuova Smart Clinic all’interno del centro Centro Commerciale Auchan di Cesano Boscone. Sale così a 5 il numero di Smart Clinic aperte dall’azienda ospedaliera nei mall e sviluppate con un obiettivo principale: rendere più accessibile ai cittadini un servizio di qualità ospedaliera, portandolo anche in location meno tradizionali ma più vicine al paziente-cliente.

La nuova Smart Clinic si trova all’interno della food court: “E’ il cuore pulsante di questo shopping center – spiega Gaetano Maugeri, direttore del centro commerciale di Cesano Boscone -. Per questo, si è deciso di collocare la clinica proprio in quest’area, così da darle massima visibilità”.

L’inserimento del centro ambulatoriale, inoltre, risponde alla volontà di Ceetrus Italy di animare gli spazi ad uso commerciale, rendendoli luoghi di incontro per gli abitanti con un’offerta di servizi studiata ad hoc per le loro necessità. Prosegue Maugeri: “La possibilità di ritrovare, in un’area tipicamente deputata allo shopping, servizi dedicati anche al benessere e al check up medico-sanitario rispecchia i bisogni dei cittadini nonché la nostra mission, ovvero sviluppare spazi abitativi e luoghi di vita sostenibili e smart”.

La Smart Clinic (di 270 mq) ospita ambulatori con tecnologie avanzate, spazi dedicati alle terapie fisiche, sale d’attesa ampie e confortevoli, e si qualifica come un ambiente accogliente e rilassante. Le specialità mediche spaziano dall’endocrinologia alla dermatologia, dall’oculistica all’ortopedia, dlla gastroenterologia alla pneumologia. A ciò si aggiungono prestazioni di “medical wellness” e il “medical beauty”(dalla medicina estetica all’epilazione, con l’uso di laser di ultima generazione a esclusivo uso medico), fino a corsi di rieducazione motoria individuale o di gruppo.

La struttura, pensata per andare incontro ai ritmi e alle esigenze della vita quotidiana, è “smart” negli orari (ampi, anche nel weekend), nelle modalità di prenotazione (anche via app), nella fruizione delle prestazioni in accesso diretto e/o attraverso prenotazione e nei tempi, senza attesa.