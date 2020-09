Nuovi servizi digitali Lloyds: Farmacista online e Consulto medico H24

Le 2 funzioni permettono di richiedere assistenza e consigli ai farmacisti della catena e consulenze ai medici di medicina generale e specialistica

LloydsFarmacia potenzia l'offerta di servizio, lanciando le nuove funzionalità digitali dell’AppLloyds, sviluppata per essere vicino al paziente non solo in store ma anche online, in ottica di attenzione alla prevenzione, di agevolazione all’aderenza terapeutica, di gestione delle cronicità e più in generale ridefinizione e semplificazione dell’accesso alla farmacia.

‘Farmacista online’ (gratuita) e ‘Consulto medico H24’ (a condizioni agevolate) sono le nuove funzioni offerte dall'applicazione dedicata, in linea con l’evolversi e il consolidarsi dell'integrazione dei servizi in farmacia e di quelli online. Le 2 nuove funzioni, attive da settembre 2020, vanno a integrarsi a quelle già operative tramite AppLloyds, quali: aderenza alla terapia, monitoraggio assunzione e scadenza farmaci, consigli su prevenzione e stili di vita, prenotazioni per servizi, eventi e giornate in Farmacia.

“L’emergenza Covid-19 ha ulteriormente favorito un uso più ampio delle nuove tecnologie, accelerando in maniera esponenziale la necessità di incentivare le strategie digitali di accesso alla farmacia - commenta Vincenzo Masci, direttore acquisti e marketing Gruppo Admenta Italia - Riteniamo che questo approccio, già molto diffuso per altri settori, non potrà che consolidarsi ancora nel tempo".

La tendenza ad una maggior integrazione fra fisico e digitale trova conferma -spiega LloydsFarmacia in una nota stampa - nel volume di richieste della consegna a domicilio con AppLloyds, più che decuplicato, nei mesi scorsi: "Questo servizio - chiosa Masci - ha permesso a molti pazienti durante le fasi più critiche di non interrompere le terapie. Anche le nuove funzioni che rendiamo operative in questi giorni vanno in questa direzione".