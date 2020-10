Nuovi strumenti per la gestione della logistica urbana

Negli ultimi decenni la logistica ha acquisito un’importanza crescente come leva indispensabile per la competitività delle imprese e dei territori in cui esse operano. L’intensificazione delle movimentazioni a livello globale comporta sicuramente dei problemi di sostenibilità, ancor più in quegli spazi geografici su cui ogni giorno si concentrano migliaia o milioni di persone per vivere, spostarsi e lavorare: ossia l’area urbana o metropolitana delle nostre città. Il tema della logistica urbana delle merci (city logistics) ha cominciato a essere trattato in modo sempre più razionale negli ultimi anni, quando soprattutto si è cercato di ridurre l’impatto, in termini di emissioni di CO2, dei mezzi di trasporto che circolano in ambito cittadino.

Da qualche anno, nei contesti urbani, stiamo assistendo al proliferarsi di mezzi di trasporto leggeri o alimentati elettricamente, impiegati per le consegne a domicilio. Una scelta obbligata per rispondere al constante aumento della domanda di servizi logistici e micrologistici. Le flotte in circolazione nelle nostre città appartengono a operatori specializzati del settore ma anche a attività indipendenti e agli stessi negozi, ristoranti, pizzerie, farmacie, supermercati, eccetera. Il fenomeno rider è sotto gli occhi di tutti, la richiesta di servizi di consegna a domicilio in forte aumento e stabile anche dopo il lockdown di questa primavera.

Per tutte le attività che vogliono organizzare in autonomia, un proprio servizio di consegne a domicilio, Passepartout ha realizzato PassDelivery, il portale progettato per gestire la logistica urbana, integrato a Mexal, Retail e Menu, i gestionali per aziende, negozi e ristoranti. Ormai da inizio anno, i software Passepartout hanno messo al centro dei loro piani di sviluppo il tema del delivery in ogni sua forma e a fine mese, si arricchiranno delle funzioni dedicate di PassDelivery.

L’obiettivo è quello di fornire alle attività più piccole e meno strutturate gli stessi strumenti utilizzati dai grandi player del settore, sia per quanto riguarda il food che le merci, in modo da poter organizzare servizi di consegna altamente professionali, monitorabili e senza nessuna fee da riconoscere a intermediari esterni. PassDelivery può essere usato per gestire il flusso di consegne con mezzi propri o di operatori terzi e in base al profilo utente, fornisce funzioni appositamente progettate per l’esercente, il fattorino o rider e il cliente finale.

L’esercente che utilizza i software Passepartout, può da oggi grazie a PassDelivery, visualizzare sulla mappa la situazione delle consegne in base al loro stato, cioè se in consegna, consegnate, annullate o sospese. Tramite un comodo pannello è possibile assegnare le consegne ai propri fattorini, valutando in tempo reale la loro disponibilità, il tipo di mezzo di cui dispongono, con la possibilità di assegnare veicoli diversi di proprietà dell’azienda. Inoltre tramite PassDelivery è possibile monitorare la situazione degli incassi e assegnare un fondo a ogni fattorino, gestendo il portafoglio in base alle consegne da effettuare o effettuate.

Ma non finisce qui, sempre tramite PassDelivery, grazie a un accesso dedicato, il fattorino può dichiarare la sua disponibilità nei confronti dell’esercente, ed in quale fascia oraria. Una volta “online” può visualizzare le consegne che gli sono state assegnate e la loro posizione sulle mappe, definendo il percorso ottimizzato sulla singola consegna. In fase di consegna, potrà registrare l’incasso e se necessario gestire la firma del cliente. Quest’ultimo in ogni momento potrà visionare lo stato della consegna, effettuando variazioni fino a quando possibile e ricevendo lo scontrino una volta effettuato il pagamento.

Nella versione 2.0.0 che arriverà a fine anno sarà anche possibile tracciare in modo dinamico il movimento sulle mappe dei propri fattorini.