Nuovo Walmart Health center: prestazioni sanitarie a costi contenuti

Focus su esami e controlli di qualità e accessibili. Il format si amplia includendo l’ottico e la farmacia, centrati sul servizio consulenziale

Dopo le aperture di 3 centri Walmart Health center in Georgia, il retailer inaugura un quarto Walmart Health center a Springdale, in Arkansas, nelle adiacenze di un preesistente punto di vendita Walmart. La nuova struttura, dedicata al mondo salute e benessere, si qualifica, come il resto della rete, per una proposta sanitaria di qualità ma dai costi concorrenziali. L’offerta include dalle cure primarie alla diagnostica, sino ai raggi X; da luglio partiranno anche i servizi odontoiatrici. Al Walmart Health center lavorano medici e qualificati professionisti della salute, dagli infermieri agli optometristi.

Il format del centro medico di Springdale è stato rinnovato rispetto al resto del network, introducendo sia il nuovo studio ottico sia la farmacia, che sono stati realizzati sulla base dei feedback arrivati da parte dei consumatori, e che si sono tradotti nel maggior focus sul livello di servizio: “Il nostro impegno verso la qualità a prezzi bassi tutti i giorni trova espressione proprio nel remodelling del format – spiega Justin Maloney, Elm Springs Store manager - La nuova struttura è pensata per rispondere al meglio alle esigenze della clientela nella sfera dell’health e del benessere, mantenendo i prezzi a un livello molto competitivo”.

L’insegna distributiva ha lanciato il primo Walmart Health center nel settembre del 2019 a Dallas. Una seconda struttura è stata inaugurata a gennaio 2020 a Calhoun, mentre un terzo centro medico è stato aperto, sempre nel mese di giugno, a Loganville. Ogni Walmart Health center si configura come un unicum, e serve da prototipo per testare quale sia il giusto mix fra servizi per la salute e per il wellbeing della comunità nella quale sorge.