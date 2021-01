Con l’inizio del 2021 anche i Consorzi dei centri commerciali La Castellana a Paese (Tv) e Campo Romano di Schio (Vi) hanno deciso di affidare la gestione degli asset a Odos Servizi. Le due storiche strutture venete, promosse da Aspiag Service, sono diventati un punto di riferimento per gli acquisti nei rispettivi bacini d'utenza, oltre a rappresentare realtà rilevanti nel tessuto imprenditoriale locale.

Entrambi i centri -che assommano insieme 50 negozi- contano sull'attrazione delle piastre alimentari a insegna Interspar e di medie e grandi superfici non food come Unieuro e Ovs.

"La decisione di affidare la gestione delle strutture a Odos Group, non fa che confermare la fiducia del mercato nell’esperienza consolidata del Gruppo nel gestire immobili in multiproprietà -commenta Luca Verpelli, amministratore delegato di Odos Group-. Fiducia che oggi consente di incrementare anche la presenza in Veneto, e di mettere ancora una volta in rilievo la capacità di affrontare con dinamismo e professionalità le non facili situazioni contingenti".