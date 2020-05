Da Olcelli Farmaceutici, linea Cosmos Natural per il bagnetto dei bambini

La gamma per la detersione è adatta fin dal primo giorno di vita del bebè, grazie alla certificazione aziendale e alla valutazione pediatrica

Linea MammaBaby, brand di Olcelli Farmaceutici, presenta la nuova serie di prodotti Cosmos Natural, per il bagnetto e la detersione del bambino. La gamma si compone di 7 referenze certificate Cosmos Natural, lo standard più utilizzato per i cosmetici naturali a livello mondiale. La selezioni include: Sapone Baby, Bagno Baby, Doccia Shampoo Baby, Olio di Mandorle Dolci Baby, Acqua Profumata Baby, Latte Detergente Baby senza risciacquo e la Pochette, che racchiude le quattro referenze principali della linea in formato da 100 ml.

Per garantire una maggiore sicurezza alla detersione dei bambini, i prodotti fondamentali per il bagnetto - il Bagno Baby e il Doccia Shampoo Baby - sono stati valutati anche sotto controllo pediatrico. Tale test verifica la tollerabilità e la gradevolezza cutanea di 30 bambini con pelle sana e in condizioni di utilizzo normali di età compresa tra 0 mesi e tre anni per 28 giorni.

Tutte le referenze della gamma sono formulate con estratti vegetali provenienti da agricoltura biologica certificata, dermatologicamente testati su pelli sensibili e testati sui metalli pesanti come nichel, cromo e cobalto per ogni lotto di produzione. Sono inoltre privi di coloranti, siliconi, peg, parabeni, Sodium laureth sulfate (Sles) e Sodium lauryl sulfate (Sls), e con profumazione naturale.

Cosmos Natural si qualifica anche per un packaging più sostenibile, realizzato in materiale riciclato e di colorazione bianca (anziché trasparente come in passato) per proteggere dalla luce i componenti di origine biologica e/o naturale di cui è costituito il prodotto.

Linea MammaBaby, di Olcelli Farmaceutici, è la linea di prodotti detergenti-cosmetici pensati per i bambini e per tutta la famiglia. L’intero ciclo produttivo di Linea MammaBaby è 100% Made in Italy. Linea MammaBaby è distribuita in 17 Paesi.