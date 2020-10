Oleificio Zucchi a tutela del patrimonio naturale e artistico italiano

L'azienda sostiene anche quest’anno “Ricordiamoci di salvare l’Italia”, il progetto promosso dal Fondo Ambiente Italiano

Oleificio Zucchi torna a sostenere “Ricordiamoci di salvare l’Italia”, il progetto promosso dal Fondo Ambiente Italiano a tutela del patrimonio naturale ed artistico italiano. Per tutto il mese di ottobre, ad ogni acquisto di una bottiglia di Olio extravergine d’oliva 100% italiano sostenibile Zucchi (recante il collarino dell’iniziativa) l’azienda cremonese donerà 1 euro al Fai, contribuendo alle sue iniziative per la salvaguardia della cultura e del paesaggio nazionale.

In linea con la propria filosofia aziendale, fondata sulla responsabilità sociale e il rispetto per l’ambiente e il lavoro, dal 2005 oleificio Zucchi è Corporate Golden Donor del Fai, e sostiene la manutenzione e conservazione degli ulivi coltivati nei Beni del Fai aperti al pubblico.

“Il difficile periodo appena trascorso ha portato con sé una rinnovata consapevolezza della ricchezza culturale del nostro Paese e, allo stesso tempo, della sua forza. Da nord a sud, tutti abbiamo sentito la necessità di unirci ed essere parte attiva nella promozione delle bellezze artistiche e naturali italiane e delle nostre eccellenze produttive. Il nostro rinnovato supporto a iniziative come quella del Fai rappresenta un impegno concreto in questa direzione, per continuare a tutelare la storia, le meraviglie e la straordinaria unicità della nostra Italia”, commenta Alessia Zucchi, Ad di Oleificio Zucchi.