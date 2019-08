Oleificio Zucchi e i valori dell’etica e dell’ecosostenibilità a Festambiente

Economia circolare, agricoltura etica e sostenibile, legalità e cambiamenti climatici sono solo alcuni dei temi di Festambiente, l’annuale festival di Legambiente che si svolge a Rispescia (GR) dal 14 al 18 agosto e a cui parteciperà anche Oleificio Zucchi.

L’azienda cremonese sarà presente in qualità di sponsor tecnico con uno spazio espositivo dove racconterà i propri valori di sostenibilità ed etica nell’agricoltura, oltre a valorizzare con i propri sapori i piatti preparati nei ristoranti della manifestazione.

Sarà inoltre possibile acquistare i prodotti Zucchi presso l’Ecomercato Bottega del Gusto, lo spazio dedicato alle eccellenze gastronomiche italiane: il ricavato sarà devoluto al Progetto Rugiada di Legambiente, che sostiene a distanza i bambini bielorussi che vivono in zone a rischio e hanno particolari problemi sanitari.

Tra gli eventi del festival, showcooking, laboratori didattici per bambini e degustazioni.

“Le iniziative di Legambiente hanno un grande valore per noi; da sempre, infatti, ci impegniamo per garantire la sostenibilità ambientale e sociale delle nostre attività e condividiamo con l’Associazione la volontà di preservare la biodiversità che caratterizza il nostro Paese”, ha detto Alessia Zucchi, amministratore delegato di Oleificio Zucchi. “La nostra partecipazione a Festambiente non fa che sottolineare il nostro impegno per una produzione sana, trasparente e rispettosa delle materie prime e dei lavoratori, fondamentale per valorizzare lo straordinario patrimonio agroalimentare italiano”.

