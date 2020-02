Oleificio Zucchi in tv per affermare una peculiare idea di olio

In occasione del 210° anniversario, l'impresa lombarda effettua un importante investimento di comunicazione a ribadire il posizionamento

Oleificio Zucchi torna in comunicazione per celebrare l'anniversario dei 210 anni. Lo fa con una nuova campagna pubblicitaria che resta in onda fino al 28 marzo. La pianificazione comprende reti Rai, Mediaset, La7 e Sky. Il filmato è firmato da The Big Now/mcgarrybowen, agenzia creativa full service del gruppo Dentsu Aegis Network. Realizzato dalla casa di produzione Haibun con la regia di Andrea Marini. Una seconda ripresa televisiva è prevista per il prossimo mese di settembre, quando la comunicazione verrà integrata da soggetti stampa (principali testate food e lifestyle), web e social.

L'investimento complessivo stanziato da Oleificio Zucchi per questa occasione ammonta a 1,4 milioni di euro. La nostra idea di olio è frutto di un percorso che ha portato alla definizione di un nuovo posizionamento di marca, che punta a esaltare sia i valori che si tramandano in Oleificio Zucchi dal 1810, sia i prodotti, la loro qualità e varietà. Un punto di vista unico e personale del brand. “Nell’anno in cui celebriamo i nostri 210 anni di storia, abbiamo scelto di raccontare a tutti la nostra idea di olio attraverso questa nuova campagna di comunicazione, che riassume tutti i valori dei quali siamo portatori e che si traducono in un approccio personale e unico nel settore -commenta Alessia Zucchi, amministratore delegato di Oleificio Zucchi-. Arte del blending, filiera sostenibile, ma anche grande varietà di prodotti, da olive e da semi: abbiamo voluto racchiudere tutto questo nei 30 secondi del nuovo spot per trasmettere, anche a chi non ci conosce, il nostro mondo, i nostri valori, la nostra idea di olio”.

Il filmato è realizzato nel format canonico di 30’’, declinato in ulteriori tre versioni da 15’’. Sostenibilità, tracciabilità e creatività sono i tre temi al centro dell'attenzione di Oleificio Zucchi, che trovano corrispondenza nelle tre ambientazioni scelte (un uliveto, un centro di selezione delle materie prime e la bottega di un blendmaster), nel tentativo di allontanarsi dalle icone bucoliche tradizionalmente usate nella comunicazione dei brand di comparto. Il triplice spunto tematico si concretizza in altrettanti piatti gastronomici, a sottolineare come il lavoro alla base di ciascuno dei prodotti arrivi direttamente sulle tavole di chi li utilizza.

“La campagna di Oleificio Zucchi è figlia della conoscenza ormai quinquennale dell’azienda cliente, che ci ha portati nel tempo a comprendere il loro punto di vista sul mondo dell’olio. Un punto di vista unico, distintivo e innovativo che è diventato il focus della campagna di brand. La nostra idea di olio è narrata attraverso la regia di Marini, per far conoscere un marchio che ha tanto da raccontare” aggiunge Marco Peyrano, executive creative director di The Big Now/mcgarrybowen.