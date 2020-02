Open Colonna, Bistrò stellato nella Termini del futuro

Open Colonna Bistrò è il nuovo ristorante dello chef stellato Antonello Colonna, realizzato con Chef Express (Gruppo Cremonini) su due piani all’interno di Stazione Termini

La Stazione Termini di Roma torna ad essere un luogo di aggregazione per la cittadinanza, grazie all'ampio piano commerciale ed enogastronomico in atto. Un grande spazio su due piani, tra il binario 24 e la food lounge, è stato inaugurato oggi a Roma. Si tratta dell'Open Colonna Bistrò, l’atteso nuovo ristorante dello chef stellato Antonello Colonna, realizzato con Chef Express (Gruppo Cremonini) all’interno nei rinnovati spazi dell’Ala Mazzoniana, su via Giolitti all’altezza della galleria di testa. Lo chef propone una selezione di piatti della tradizione, impreziositi dalla sua continua ricerca di sapori e materie e adatti a un pubblico internazionale ma anche a chi nella stazione non cerca viaggi ma un luogo cerniera tra quartieri.

"Roma Termini è la stazione più grande d’Italia -ha ricordato Sebastien de Rose, Chief Operating Officer di Grandi Stazioni Retail- in Europa è la seconda stazione per flussi, la prima per l'area commerciale e la quarta nella classifica traveller friendly".

Il locale ha 120 coperti distribuiti nello spazio dell’ammezzato, sotto le restaurate volte originarie decorate con le grandi lampade razionaliste e dove sono stati conservati anche i monumentali lampioni realizzati da Alessandro Mendini nel 2000. Sulla parete della scala tra piano terra e ristorante fa mostra di sé l'orologio a muro. La grande cucina a vista dialoga con questa ricchezza architettonica.

"A Roma non ho mai fatto una proposta di questo tipo, basata sulla romanità autentica integrata dalle ricette regionali del Lazio e dell’Italia", dice Colonna del nuovo ristorante, i cui primi piatti sono identificati dal titolo I Romanissimi. "In un contesto di viaggio sembra dominare la fretta: al contrario, con Chef Express abbiamo voluto creare un luogo di riferimento e di destinazione per riportare i romani dentro la stazione", com'era fino a cinquant'anni fa. Antonello Colonna è noto al grande pubblico per la conduzione del programma Tv Hotel da incubo, dove ha mostrato spiccate qualità di showman, ma anche grande sensibilità nel servizio al cliente.

Al suo locale si può accedere da tre differenti ingressi: direttamente dall’esterno della Stazione da Via Giolitti 4, oppure dall’interno, entrando a lato del binario 24, salendo poi una scala dal piano terra; e dal portale della Terrazza al primo piano della stazione, di cui il ristorante è il massimo coronamento nell’offerta gastronomica.

Insieme all’Open Colonna Bistrò, Chef Express ha inaugurato al piano terra due nuovi punti di vendita di eccellenza, destinati ai viaggiatori che non hanno molto tempo a disposizione, ma non vogliono rinunciare a un caffè, a un gelato o a uno spuntino di qualità. Si tratta del bar gelateria Cioccolatitaliani, un marchio in forte crescita, e lo spazio gourmet di Renzini Salumi

Chef Express: 30 miliardi di euro su tutti i canali

"Il piano di sviluppo prevede investimenti per 30 miliardi di euro solo per i marchi in concessione", ha tratteggiato Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express, a proposito della strategia del gruppo per l'anno in corso. "Opereremo su tutti i canali, ovvero autostrade, molte stazioni e anche aeroporti". Altri investimenti sono previsti su city center e shopping mall con marchi noti ma anche con novità: tra queste spiccherà Wagamama, catena britannica con sapori asiatici.

"a Roma nel 2020 avremo tre novità -aggiunge Biasoni- come il nuovo Roadhouse, una bakery e un McDonalds". Altre aperture saranno a Roma Tiburtina, alla stazione di Napoli e altrove, per un progetto complessivo da oltre 20 nuovi punti di vendita.

"La nostra conoscenza e collaborazione con Chef Colonna dura da oltre 20 anni -prosegue Biasoni- e quando si è presentata l’opportunità di realizzare un nuovo ristorante all’interno di uno dei luoghi simbolo di Roma, è venuto naturale pensare a colui che della tradizione enogastronomica romana è uno dei principali esponenti". Termini si arricchisce così di un’offerta gastronomica di alto livello, recuperando la tradizione del ristorante in stazione che negli anni era andata persa.

Innovazione ovunque: cibi, formula e tecnologia

"In questa offerta mi sento molto Lando Fiorini", stupisce lo chef, rilanciando la capacità di raccontare storie -soprattutto romane- anche al ristorante. L'obiettivo è fornire una ristorazione a 12 euro per un primo di qualità e circa 20 euro per un primo, la bevanda e il dolce. L'offerta potrebbe essere arricchita da degustazioni di prodotti enologici ed alimentari come forma di promozione da parte dei numerosi fornitori. E altre porte si aprono: "per fare un primo per l'aereo lo devi saper fare in modo che quando sei in quota lo apri ed è ancora più buono", un risultato, come tutto ciò che fa cucina, che richiede un grande investimento in sperimentazione. L'innovazione dev'esserci anche nelle nuove tecnologie: a suo tempo s'era parlato, proprio per l'Open Colonna, dei totem per le ordinazioni, un progetto poi bloccato proprio da Biasoni. "Totem tracker, anche app sono tecnologie con le quali dobbiamo confrontarci e se servono, impiegarle", ha detto chiaramente lo chef, sempre pronto come i suoi piatti.