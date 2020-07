Ospiterà i negozi monomarca di The North Face, Timberland, Napapijri e sarà un tributo allo stile di vita milanese e alla storia del design italiano

Gruppo VF annuncia un nuovo investimento in Italia con l’apertura di Orefici11, un concetto di negozi multi-marca che inaugurerà a Milano nell'autunno 2020.

La filiale italiana VF Italy Retail ha preso in affitto pluriennale uno spazio esclusivo all’interno di Palazzo Cantù, edificio storico dell’Ottocento, in via Orefici 11, nelle vicinanze di Piazza Cordusio e del Duomo, due aree del centro storico di Milano protagoniste negli ultimi tre/quattro anni di un rilancio urbanistico trainato dal retail grazie anche a interventi di riqualificazione che stanno valorizzando e trasformando in una destinazione più moderna e attrattiva sul piano dei consumi e dello stile di vita, quello che era storicamente un distretto assicurativo-finanziario.

L’edificio che ospiterà Orefici11 è certificato Leed Gold. Segue l’apertura di VF Axtell Soho, il business hub di gruppo VF, inaugurato a Londra un anno fa e rappresenta un nuovo tassello nell’ecosistema retail del futuro del gruppo, ed è parte del percorso di trasformazione digitale già in atto.

Orefici11 è il primo retail concept multi marca di Gruppo VF a cui appartengono oltre 1.500 negozi monomarca a livello globale. VF Italy Retail possiede e gestisce 12 negozi a Milano, su circa 50 in tutta Italia, con un totale di circa 400 dipendenti.

Orefici11 è uno spazio che vede protagonisti design, tecnologia e innovazione, ispirato al panorama creativo della Milano XX secolo, con chiari riferimenti alla funzionalità e all’originalità del design degli anni che vanno dai Cinquanta agli Ottanta, all’interno del quale trovano spazio i negozi monomarca di The North Face, Timberland e Napapijri.

Il complesso sviluppa 2.000 mq disposti su tre piani. Varcato l’ingresso si nota subito l’ambiente visivamente ispirato al design milanese del XX secolo: a partire dalla reception, un rimando agli anni ’60, piccolo frammento della città di Milano e delle facciate dei suoi palazzi, mentre nella parte centrale convivono due elementi complementari della Milano anni Cinquanta: il tipico cortile e la città industriale, con ballatoi e travi di acciaio che disegnano e definiscono lo spazio.

Il Lab, che rappresenta il punto di rottura rispetto al resto del design del piano terra, ospiterà le collaborazioni più esclusive, capsule collection e presentazioni di prodotti in anteprima dei vari brand di gruppo VF, in un contesto di arredo ispirato al lavoro dei gruppi di design Milanesi degli anni Ottanta.

Al primo piano si trovano invece i tre negozi dei brand The North Face, Timberland e Napapjjri. L’intero spazio rimanda alle caratteristiche delle tradizionali case di ringhiera milanesi, con piano terra destinato alle aree comuni, di servizio come il cortile di una vecchia casa, e il primo piano che ospita i negozi come se fossero gli appartamenti dell’edificio.

Note di design e architettura

Come detto, Orefici11 vuol essere un omaggio alla creatività della Milano nel XX secolo, con una serie di citazioni e rimandi, a partire dalla reception, piccolo frammento di città, micro architettura ispirata alle facciate degli edifici della Milano anni Sessanta caratterizzate da piastrelle in ceramica verde, lisce e diamantate, emblema della sperimentazione degli architetti dell’epoca sul tema delle facciate lucenti illuminate dal cielo.

Nello spazio centrale, si incontrano invece due diverse, ma complementari, memorie: quella dei cortili milanesi - nobiliari o popolari - e quella della città industriale protagonista di un boom economico che è ormai un ricordo. Elementi della tradizione come il tipico ballatoio delle case di ringhiera convivono con segni della cultura produttiva milanese, come le grandi travi in acciaio che tagliano in diagonale lo spazio, o i tre tavoli disegnati ispirandosi ai piani di sollevamento delle case automobilistiche locali.

Per la sua natura più ludica e volubile, il Lab rappresenta uno spazio di rottura rispetto al resto del negozio, ed è per questo pensato come un omaggio al design milanese degli anni Ottanta e al suo carattere rivoluzionario. In questo ambiente, forme e texture si ispirano liberamente all’opera di gruppi di design di quegli anni, mentre un tubo rosso diventa il fil rouge dello spazio, ricordando il corrimano della linea 1 della metropolitana milanese, che dagli anni Sessanta accompagna il movimento della città.

"Il progetto riflette la nostra visione del futuro -commenta Martino Scabbia Guerrini, Executive Vice President & Group President, VF Europe Middle East and Africa- orientamento al consumatore, focus sul retail e forte spinta al digitale. Un’idea innovativa, concepita più di 18 mesi fa con l’intento di realizzare una completa integrazione omnicanale fra acquisto in negozio e online".

"La nostra aspirazione è quella di rendere il nuovo concept store Orefici11 un punto di riferimento nel gruppo VF per progetti simili in altre città -aggiunge Vittorio Marin, amministratore di VF Italy Retail, la filiale italiana del Gruppo VF-. L'obiettivo di Orefici11 è rafforzare la presenza dei marchi di gruppo VF sul mercato italiano, terzo per importanza a livello Emea, e dimostra la volontà del Gruppo di mantenere una presenza di primo piano nelle grandi città europee".