Original Marines, dinamico con brio ed eCommerce

Ogni anno rinnova il look di almeno 50 punti di vendita. Nel 2020 è previsto il lancio di un nuovo format dai contenuti multimediali (da Mark Up n. 281)

Original Marines è uno dei marchi italiani più noti al pubblico italiano nel mercato retail. Soprattutto dopo il recentissimo lancio della linea neonati (0-18 mesi) la catena che fa capo a Imap Export ha rafforzato il suo focus su abbigliamento e calzature per il mondo baby e kidz. Il brand Original Marines nacque 35 anni fa (nel 1983) con una Tshirt bianca che ha venduto 25 milioni di capi dal 1983 al 1992.

Il 1993 è l’anno del passaggio dall’ingrosso ai monomarca, e nel 1998 il gruppo firma il contratto di licenza con Warner Bros per l’utilizzo dei Looney Tunes. Da qui al 2022 Original Marines prevede di accelerare lo sviluppo su diversi fronti: restyling dei negozi, accelerazione dell’espansione all’estero, e potenziamento dell’eCommerce. Allo studio anche la quotazione in Borsa.

Nato a Napoli nel 1962, Antonio Di Vincenzo ha cominciato nel 1984 ad occuparsi dell’azienda di famiglia portando il fatturato, in soli due anni, da 2 a 5 milioni di euro grazie soprattutto all’ingresso in uno dei principali poli commerciali italiani, il Cis di Nola. Sempre nel 1984 arriva in Original Marines con l’obiettivo di rappresentare gli interessi della famiglia Di Vincenzo, che insieme ad altri imprenditori aveva dato vita all’iniziativa imprenditoriale. Il suo ruolo in azienda è cresciuto nel tempo e oggi Antonio Di Vincenzo è il presidente del Gruppo.

Aperture previste nel 2019. Le location saranno urbane/cittadine o nei centri commerciali?

Quest’anno abbiamo aperto 4 nuovi punti di vendita in centri commerciali: La Birreria a Napoli, Granroma a Roma, Metropolis a Rende (Cs), e Le Corti Venete a Verona; in autunno inaugureremo altre location. Stiamo concentrando la nostra attenzione sui mercati grandi e quelli minori non presidiati, all’interno di centri commerciali nuovi o comunque performanti, e continuiamo a monitorare le principali vie commerciali per cogliere le opportunità disponibili.

Anche fuori dai confini nazionali?

Siamo all’estero con circa 140 punti di vendita di cui 70 in Medio Oriente, numero che miriamo a incrementare nei prossimi quattro anni perché riteniamo che quell’area ci possa offrire interessanti margini di sviluppo.

Il format tipico di Original Marines?

L’immagine dei nostri store è un fattore fondamentale. Ogni anno rinnoviamo il layout di almeno 50 negozi per presentarci sempre con un look al passo con i tempi. Quest’anno saranno 150 i negozi soggetti a restyling e nel 2020 debutterà un nuovo concept dai contenuti multimediali che punterà all’interazione tra negozio fisico e canale di vendita online.

Qual è il futuro dei centri commerciali secondo lei?

Le attuali riqualificazioni prevedono un’integrazione tra commerciale, ludico/ricreativo, servizi e ristorazione. In alcuni contesti il centro commerciale tende a sostituire le piazze di paese. Inoltre, in un’era che punta sempre di più sulla tecnologia, l’introduzione dell’intelligenza artificiale e l’utilizzo di device nell’esperienza d’acquisto sono fattori che determineranno la nuova vita dei centri commerciali.

La sua valutazione sullo stato attuale dei centri commerciali in Italia, con particolare riferimento agli aspetti negoziali legati alla locazione.

A causa dell’elevata presenza e concentrazione dei centri commerciali sul territorio, è in atto un’omologazione dei brand che per diventare competitivi devono attuare una politica di selezione a favore delle strutture con maggiore attrattiva. Per quanto riguarda la negoziabilità, è fondamentale che il rapporto tra centro commerciale e marchio si modifichi a favore del principio della condivisione del rischio. Questo implica una rinegoziazione della locazione composta da una parte fissa più bassa e da una parte variabile più elevata.

I retail park sono un canale di crescente interesse?

Original Marines ha un format che si estende su 180 mq di cui 150 mq dedicati alla vendita. Riteniamo che i retail park, salvo un paio di esempi (Da Vinci a Fiumicino e Meraville a Bologna), siano più idonei alle medie superfici che agli esercizi di vicinato.

Quanto pesa oggi l’eCommerce sul sell-out di Original Marines?

Abbiamo lanciato, in Italia e in Europa, l’eCommerce circa 2 anni fa, e quest’anno puntiamo a superare i due milioni di euro di fatturato. L’obiettivo principale dell’integrazione di canale (omnichannel) oggi imprescindibile è quello di veicolare maggior traffico sui punti di vendita della catena sia diretti che in franchising.

Il click&collect è un’attività da sempre presente sul nostro sito proprio per rafforzare l’integrazione di acquisto tra i canali, ed è uno dei servizi attivi sui nostri canali digital per migliorare la brand experience e il customer journey del cliente, anche grazie al potenziamento dell’app e del programma di fidelizzazione MyOriginal.