A dicembre Oriocenter conterà solo su 13 giorni di aperture parziali (solo parafarmacie, ipermercato, negozi di prodotti alimentari, tabacchi ed edicole) dovute alle limitazioni previste dall'ultimo Dpcm. Comunque, il periodo tristissimo per l'Italia (il più triste dal Dopoguerra) non ha spento le luminarie natalizie all'Oriocenter. In dicembre si inaugurano 5 nuovi negozi e parte l’operazione a premi XMAS Everyday.

Il monomarca Tescoma ha scelto Oriocenter per aprire il primo punto di vendita in un centro commerciale. Nello stesso giorno ha acceso le luci YNot, marchio di abbigliamento, borse e accessori, che utilizza materie prime tradizionali, come la pelle, mixate a materiali moderni come quelli stampati. Seguiranno Diamanti&Co, alta gioielleria, diamanti e gioielli di classe accessibili a tutti e realizzati esclusivamente in Italia dai migliori artigiani del settore.

A metà dicembre inaugura Boxeurs Des Rues, marchio di abbigliamento ormai molto noto anche per le magliette, un mix di stile sportivo e street, che prende ispirazione dalla savate, la tecnica di boxe francese.

Con il passaggio della Lombardia in zona gialla, previsto da domenica 13 dicembre, e il ritorno all'attività (diurna) ai tavoli e ai banconi di bar e ristoranti, è pronto ad aprire nella food court storica, quella fronte aeroporto, Cooofe, lounge bar che offre una selezione delle varietà più pregiate di caffè.

Dopo un restyling, ha riaperto il punto di vendita Piazza Italia, abbigliamento uomo, donna e bambino.

Dal 3 dicembre è attiva anche l’operazione a premi Xmas Everyday, che permette a tutti coloro che fanno acquisti da 200 euro in unico scontrino di ottenere 1 carta regalo (gift card) da 50 euro. Per acquisti uguali o superiori a 400 euro si ottengono 2 gift card. Il regolamento è disponibile sul sito di Oriocenter.