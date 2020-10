Ornella Barra (WBA) premiata al Responsible Business Awards 2020

Alla base del riconoscimento, l'impegno per una crescita del business in chiave sostenibile e la promozione dell'healthcare presso le comunità

Ornella Barra, Co-Chief Operating Officer di Walgreens Boots Alliance, ha ottenuto un riconoscimento durante i Responsible Business Awards 2020 per il suo lavoro nel campo della sostenibilità, centrato sulla promozione della salute nelle comunità in cui WBA è presente.

Ornella Barra è presidente del Comitato di Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility - Csr) di Walgreens Boots Alliance. È alla guida della strategia aziendale in ambito Csr e delle collaborazioni attive con numerose organizzazioni.

Il premio a Ornella Barra, nella categoria Business Leader Award, le riconosce una leadership in grado di motivare collaboratori e dipendenti, con un chiaro impegno di lungo termine per la realizzazione di un futuro sostenibile.

“Sono onorata di ricevere questo riconoscimento, reso possibile dall’incredibile dedizione delle persone che lavorano per WBA in tutto il mondo - ha commentato Ornella Barra -. Per via della pandemia, il 2020 è un anno particolarmente difficile per tutti, ma la crisi sanitaria ha reso ancora più forte il nostro impegno per favorire la salute nelle comunità e per condurre le nostre attività in maniera sostenibile. È stato per me fonte di grande ispirazione vedere come le nostre persone, in tutti i business dell’azienda, hanno continuato a impegnarsi per fare la differenza, per proteggere l’ambiente e per favorire inclusione e diversità”.

Dalla nascita di WBA nel dicembre 2014, Ornella Barra si è dedicata allo sviluppo della strategia Csr, che riflette la mission aziendale di aiutare le persone in tutto il mondo a vivere in modo più sano e più felice. Questa strategia, fondata sull’healthcare, si concentra sulle comunità per migliorare la salute e il benessere della società, nonché sulla protezione dell’ambiente, sul condurre l’attività di business in modo equo e sul promuovere ambienti di lavoro sicuri e inclusivi.