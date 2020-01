Outsourcing delle vendite: i vantaggi competitivi

La rapida evoluzione cui le aziende sono sottoposte rende i processi sempre più complessi e richiede alle stesse sempre maggiore flessibilità. Un business "agile" richiede nuovi paradigmi mentali e strategici, a partire da un modello di outsourcing della forza di vendita, che offre nuovi vantaggi competitivi alle aziende.

Ne parliamo con esperti sul tema e case history nel nostro nuovo appuntamento 2020 con Trending Around, rubrica di Mark Up dedicata ai processi di esternalizzazione in collaborazione con Cpm Italy.