Outsourcing delle vendite: il caso di successo Fitbit

La filosofia di Fitbit è sempre stata quella di avere strutture con una modalità di esecuzione del lavoro agile e di smart working. Questo modello, adottato anche in Italia, ha consentito all'azienda di migliorare la produttività ed è applicato a tutte le funzioni e ruoli, compresa la forza vendita.

Nel video sopra un approfondimento con Giovanni Bergamaschi, regional director Southern Europe di Fitbit, nel terzo appuntamento 2020 di Trending Around, rubrica di Mark Up dedicata all'esternalizzazione della forza vendita e in collaborazione con Cpm Italy.