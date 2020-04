P3 sigla contratto decennale con Mercedes Benz

Il contratto di locazione è per il parco logistico di Horb, vicino a Stoccarda. Il "tenant" è Mercedes Benz. Consegna dell'immobile prevista ad aprile 2020

P3 Logistic Parks, società specializzata in investimenti a lungo termine, sviluppo, acquisizione e gestione di immobili ad uso logistico, ha siglato un contratto di locazione della durata di dieci anni con Mercedes-Benz AG per il parco logistico di Horb, vicino a Stoccarda. P3 è stata affiancata da E&G Real Estate sia nell’acquisto sia nella commercializzazione. La consegna è prevista ad aprile 2020. Il parco logistico si trova in Liststraße 5, 72160 Horb, nel circondario di Freudenstadt, nelle immediate adiacenze dell’autostrada A81 che collega Singen a Stoccarda, situata a circa 50 chilometri a nord-est. Il complesso fa parte dell’area industriale GI di Heiligenfeld.

L’immobile è composto da quattro moduli con superficie affittabile di 33.600 mq comprendente 1.060 mq di spazio uffici, con un’altezza di 12 metri. Ciascun modulo è dotato di una baia di carico per ogni 1.000 mq di superficie e un portone a raso. Come tutti i nuovi immobili di P3, è stato progettato in modo sostenibile secondo lo standard di riferimento del protocollo Dgnb Gold Standard, ed è provvisto di sistema di illuminazione Led a basso consumo e isolamento termico.

"Siamo molto soddisfatti di aver acquisito questo importante tenant per il nostro parco di Horb, che era stato inizialmente sviluppato a fini speculativi -commenta Sönke Kewitz, managing director di P3 Germania-. L’amministrazione comunale ci aveva sostenuto attivamente già in fase di acquisizione del terreno ed è per noi un grande piacere ricambiare questa fiducia con un locatario eco-sostenibile".

Nel 2018, P3 ha acquisito un’area di 65.000 mq da König + Neurath, azienda produttrice di arredi e sedute per ufficio e sistemi per ambienti. A partire da gennaio 2019, sono stati smantellati gli edifici esistenti e si è sviluppato un nuovo e moderno immobile logistico, che sfrutta al meglio l’area esistente. Completato a dicembre 2019, l’immobile sarà ora sottoposto a una serie di adeguamenti strutturali.

P3 conferma il suo focus sul settore automotive: in Italia, il parco di Sala Bolognese attualmente occupato da Automobili Lamborghini (Lamborghini) e Ducati Motor Holding (Ducati), per i quali nel 2018 ha consegnato un nuovo magazzino chiavi in mano di 30.000 mq dopo lavori di costruzione durati sei mesi - la nuova struttura logistica è il centro di stoccaggio e distribuzione delle parti di ricambio originali per Lamborghini e Ducati. Inoltre, sempre all’interno del Polo logistico di P3 Sala Bolognese, vi è la possibilità di costruzione di ulteriori 16.000 mq chiavi in mano.

L’Italia offre numerose opportunità logistiche, da Nord a Sud. Vicino a Milano, nel Parco P3 di Brignano sono disponibili altri 34.000 mq, parte di un più ampio magazzino in posizione strategica vicino alle autostrade A35 e A4.

P3 prosegue lo sviluppo anche nel Centro-sud, con un progetto in un polo strategico di grande importanza per l'economia del territorio. Ad Ardea, su un’area di 188.000 mq, vicino Roma, ha acquistato un terreno con possibilità di edificare un magazzino da 30.000 a 50.000 mq situato in uno snodo logistico di primaria importanza.

La nuova struttura logistica sarà completamente personalizzata (sulle esigenze del cliente), e ideale per vari settori tra i quali 3PL, eCommerce, retailer, automotive, manifattura leggera. Grazie alle opere di urbanizzazione già in corso, la consegna del magazzino potrà avvenire in tempi brevi.