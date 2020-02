Packaging Speaks Green, il forum internazionale sul packaging sostenibile

Per iniziativa di Ucima e Fondazione Fico si terrà a Bologna il 20 e il 21 febbraio. L'obiettivo è quello di favorire l’incontro fra istituzioni, industrie e mondo accademico in tema di B2B e sviluppo sostenibile

Protagonista di Packaging Speaks Green sarà la sostenibilità della produzione a cominciare proprio dal packaging, un elemento importante per le aziende che si impegnano a ridurre l'impatto ambientale della filiera produttiva. L'evento vedrà riuniti alcuni dei maggiori brand mondiali, chiamati a fare la loro parte per la realizzazione di una società sostenibile e circolare.

Produzione sostenibile con le aziende più virtuose e la collaborazione del WWF

Oltre allo spazio dedicato al packaging, il forum offre una panoramica esaustiva intorno ai molteplici aspetti di una produzione industriale auspicabilmente sempre più green, integrata da una vetrina di best practices internazionali. Alcune aziende virtuose parleranno delle proprie attività industriali sostenibili, come Coca-Cola con il global supply chain engineering & infrastructure director Roman Manthey, o Amazon con Joseph Rake, senior packaging manager e ancora Chiara Faenza responsible for sustainability and values innovation di Coop, Wei Ji director of public affairs di Alibaba e Enrico Dolce product development & sales manager di Fater.