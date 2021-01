Pan Piuma: t-shirt contro la violenza di genere

L'azienda veneta, attiva nella produzione di pane morbido, ha scelto di sostenere la campagna “Ferma la violenza. Dona una rosa con Em-Me”

La presa di posizione su temi quali la violenza di genere è ormai trasversale a tutte le industrie e si concretizza in svariate iniziative più o meno articolate. È in questo contesto che Pan Piuma, realtà veneta che produce pane morbido da oltre cinquant’anni, ha scelto di sostenere il progetto “Ferma la violenza. Dona una rosa con Em-Me”.

Parliamo di una campagna contro la violenza di genere nata dalla collaborazione tra l’Associazione Onlus Mede@ e il fashion brand italiano Empresa con l’obiettivo di supportare le donne e le persone che subiscono abusi e violenza sia in ambito famigliare che nella società, ma anche di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo. L’idea si è concretizzata nella produzione interamente made in Italy di t-shirt ideate ad hoc da alcuni stilisti.

Pan Piuma, nello specifico, per sostenere la causa ha acquistato un importante quantitativo di magliette, che saranno anche distribuite gratuitamente a tutte le dipendenti dell’azienda.

Come spiega Massimiliano Anzanello, amministratore delegato di Pan Piuma:

Abbracciare una causa il cui incremento ed intensità colpiscono in particolar modo quest’anno ci rende ancora più orgogliosi, perché abbiamo da sempre nel cuore le famiglie italiane e in modo particolare le donne. Siamo felici di poter contribuire in maniera tangibile alla difesa dei loro diritti e alla promozione di progetti che diffondono una cultura del rispetto della persona.